Mora tolva i idrottsranking

Under SM-veckan utser SVT Sport,tillsammans med en jury, för åttonde gången Sveriges bästa idrottstad. På listan finns fem nykomlingar och en av dem är Mora. Till en topp tio placering räckte in Mora, men skidor, ishockey och innebandy räckte för att lyfta in Mora på en fin tolfte placering.

Grundkravet är att kommunen skall ha totalt minst fyra lag/föreningar på elitnivå med olika gränsdragning beroende på sporternas storlek, inom totalt 24 olika sporter.

– Glädjande klättring, konstaterar kommunalrådet Anna Hed, stolt från Almedalen där hon befinner sig för stunden.

I Mora är det Stina Nilsson, ishockey, innebandy som lyfter. Framgångar i Ultralöpning, skicross, skidorientering, alpint med mera nämns inte, däremot arrangemanget Vasaloppet och att det endast bor 20 000 invånare i Mora.

Falun och Borlänge fanns med på fjolårets lista som nummer 14 respektive 18 av de 25 främsta idrottskommunerna i landet. Men såväl Falun som Borlänge liksom Leksand hamnar i år utanför listan på landets 25 främsta idrottskommuner, enligt SVT. Det gör däremot inte Mora som landar som tolva, en poäng efter Karlstad men också en poäng före Göteborg.

Topp tio i landet återstår ännu att kora.

Så här summerar SVT Mora som idrottskommun: Moras tolfte plats bygger på följande insatser: OS-Guld i sprint till Moras Stina Nilsson, tog fler medaljer på OS, SM-silver till Kais Mora damer, IFK Mora landets tredje bästa klubb 2018

Publikbarometern: 30. Mora IK 4118, 35% ökning mot året innan

Lag och föreningar: Mora IK (hockey SHL) 13 i serien som nykomling, kvar efter kvalspel, KAIS Mora (innebandy SSL dam) 1 i grundserin SM-Silver 2018, IFK Mora (orientering) 12 på SM-rankingen 2017, IFK Mora (skidor) 3 på SM-rankingen 2018