Foto gånger två i Mora kulturhus

Anna och Markus arbetar med svart-vita fotogravyrer. Gummitryck görs på våt plåt och är en teknik från mitten av 1800-talet. Fotogram förs på glas eller alluminiumplåtar.

I den serie bilder Anna Edlund visar ingår ett antal ätbara växter, stensöta, maskros och rölleka, alla gjorda med tekniken våtplåtsfotogram.

Till bilderna hör olika tips på hus växterna kan tillagas och ätas.

Markus bildsviterna Metrograd, som också är titel på boken Markus publicerat. Den handlar om en fiktiv, öde stad.

– Jag har fotograferat fragment, i grått, avlövat väder under höst och vinter. Jag vill skildra en stämning i staden, en metafor över en stad som finns överallt och ingenstans, berättar Markus.

I The decline and fall, om rommarikets uppgång och fall, har Markus använt tekniken blackout poetry, det vill säga

Genom att utelämna ord och stycken framträder ett annat budskap. I samband med valet i USA gjorde Markus en bildserie med bilder från New York och en serie boksidor ur Edward Gibbons The decline of the roman empire.

– Det är en kommentar till det som händer i USA, vår tids romarrike, säger Markus.

ANNA EDLUND

Anna arbetar som frilansfotograf, huvudsakligen med redaktionella porträtt för vecko- och dagspress. Hennes konstnärliga fotografering består av två delar. Dels av spontana bilder som hon möter i vardagen och dels av längre, i detalj planerade, projekt som bl.a. utforskar normer och identiteter. De planerade projekten utförs ofta i våtplåtsteknik, en fotografisk teknik från 1850-talet. I samband med två utställningar på Frölunda kulturhus har hon gjort fotoböckerna Luft I och Luft II tillsammans med Michael Björk. På Mora Kulturhus visar hon bildserien Ätbara vilda växter som är utförd som fotogram i våtplåtsteknik.

MARKUS ANDERSSON

Markus arbetar som frilansfotograf med bland uppdrag för diverse tidningar samt med specialisering mot arkeologisk dokumentation och kommunikation. Hans personliga konstnärliga projekt utgörs främst av lågmälda poetiska bildserier, oftast utförda med olika analoga tekniker. Han var en av upphovspersonerna till boken och utställningen Revisit Rewind som kom ut 2011. År 2017 gav han ut sin andra fotobok, Metrograd. Tidigare i år gav av ut en artistbook, The Decline and Fall i 15 exemplar Markus kommer att visa bilder från bildserierna Metrograd och The Decline and Fall. Böckerna finns också att se under utställningen.

Utställningen i Mora pågår till den 15 september.