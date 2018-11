Margareta och Per bjöd på sång och dikter

RPG Avesta samlades i Centrumgården den 15 november för att höra Margareta och Per Alkstål.

De hälsades med varma applåder.

Inledningsvis informerades om förra veckans distriktsmöte i Enköping, om kommunens inbjudan till frukostmöte samt om en del annat som ligger framåt i tiden.

Margareta Alkstål har arbetat som kantor och varit dansbandsmusiker en tid, även bonde är hon. Per är präst i By Folkärna pastorat och har ett förflutet inom sjukvården. Alkståls program har temat Andersson och Andersson, vilket avspeglar sig i musik och lyrik med Margareta på piano och Per som diktläsare.

Margareta bjuder på flera Benny Anderssonlåtar. Musiken varvas med Dan Anderssondikter. Det märks att de församlade tycker om melodierna eftersom man gärna nynnar med och de tänkvärda texterna ger låtarna ett lyft.

Kaffestunden tar vid med handvävda dukar från 1954 på borden och som från början varit servetter, innan paret Alkstål tackas med var sin bukett. En publikönskan tillgodoses, ett extra musikstycke spelat av Margareta nämligen ”Come Sunday” av Duke Ellington.