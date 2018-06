Paddlarklubbens "Kanot för alla" jubilerar

TV: Se när den lite mer rutinerade Vega drar iväg med sin kanot.

Under åren som gått har uppskattningsvis mellan 4000-4500 personer fått prova på kanotpaddling och det utan några kostnader för deltagarna. Och det är mycket slit och många timmar som läggs ner.

- Vi är mellan 25-30 personer som är inblandade och det är ungefär 200 timmar ideellt arbete vi lägger ner, säger Bengt.

Vi träffar Bengt vid lunchtid nere vid paddlarklubbens tillhåll där han har bjudit in till att testa på även under den tiden. Dock var det inte så många sugna just denna tid då den ordinarie tiden för evenemanget är måndagar mellan 18.00-20.00.

- Vi kommer att hålla på varje måndag hela sommaren, så det ska bli kul. Just denna lunch var det nog lite för blåsigt, konstaterar Bengt.

Och just vädret är viktigt för att få folk att vilja prova samt för kvalitén på paddlingsturen.

- Det här är väldigt väderberoende. Om det är riktigt fint en kväll kan det komma upp emot 80 personer, säger Bengt.

Vad får folk göra som kommer hit och provar på?

- Vi lär dem grunderna i paddling samt är med och coachar hela tiden. De får låna kanot, paddel och flytväst, sedan instruerar vi hur man gör helt enkelt.

Bengt berättar också om den största rädslan de flesta har inför första gången i en kanot.

- Det är många som tycker det är otäckt första gången då de tror att de ska landa upp och ner med kanoten och sedan inte komma upp. Men det brukar inte vara några problem, vi har alltid en följebåt, säger han.

Medan vi sitter och pratar kommer en lite mer rutinerad tjej vid namn Vega och ska träna lite med sin kanot. Bengt nämner att hon har gjort sin första tävling och att alla som blir intresserade efter att ha testat på kommer tillhandahållas med gratis utrustning.

Bengts tre tips för alla nybörjare:

Koncentrera dig.

Vrid paddeln, håll inte för hårt.

Ta inte i för mycket i början. Du är inte världsstjärna direkt.