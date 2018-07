Ludvikafesten ersätts under jubileumssommaren – "Ludvika femdagars"

Namnet "Ludvika femdagars" är bara ett arbetsnamn men syftar ändå till en längre fest där det hela startar på tisdagen och håller på fram till söndagen. Tanken är att tisdag-torsdag ska det vara öppet till midnatt och resterande dagar som vanligt till 02.00.

– Tanken med den här idén är att vi ska ha ett brett utbud av artister. Vi kommer bland annat att ha barnaktiviteter och köra olika teman på dagarna. Ett par jag har varit i kontakt med är Robert Wells och Lasse Stefanz, säger Håkan Rosén.

Tidigare har tidningen rapporterat om att det inte kommer bli några raketer när jubileet inleds nyårsafton 2018. Men en ljusshow av något slag lovar Håkan samtidigt som han inte har något emot om en viss artist kör fyrverkerier på sin konsert senare på sommaren.

– Vi hoppas att Pain kommer att avsluta hela festen och han får gärna köra fyrverkerier, säger han.

Under hela året kommer alltså jubileet att hålla på för att fira att Ludvika fyller 100 år. Och det är inte bara ändringen av Ludvikafesten som kommer att ske. Bland annat så kommer det att byggas en fontän längs Väsman strand som kommer vara 15 meter hög med belysning. Håkan Rosén arbetar även med att få hit en konstnär av det kändare slaget.

– Vi hoppas att kunna locka hit Ernst Billgren, det är ingenting spikat, men vi tror och hoppas, säger han.

Andra evenemang och händelser under 2019 är bland annat Bergslagsrallyt, ett revynostalgiskt uppträdande, boken 100 händelser som kommer säljas under julhandeln, att utse den snyggaste A/Epatraktorn, väggmålningar över hela stan, ett ludvikalexikon som släpps 6 juni samt den förut så populära Lysmasken som kommer gå under namnet Jubileumsmasken under nästa år.