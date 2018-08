Gamla pelarekar offrades – nu har de omfattande arbetena vid Gamla Bangatan startat

Asfalten efter gång- och cykelvägen närmast Grågåsvägen revs upp och allén med pelarekar bakom Hillängens läktare höggs ned.

Allén med lindar närmast Gamla Bangatan kommer i huvudsak att skonas. Men några av dessa träd har, som det brukar heta, fått skatta åt förgängelsen. Bland annat i kvarteret Jordbrukaren där det i höjd med Hantverkaregatan ska byggas en ny infart till parkeringen.

Som tidningen skrev i somras så har Trafikverket anlitat Västeråsföretaget Bro & Väg Mälardalen AB för de praktiska arbetena. Kostnaden tros hamna på 28 miljoner kronor varav kommunen står för åtta miljoner. I kommunens del ingår en hel del arbeten med vatten- och avloppsnätet.

– Det är det vi kommer att arbeta med under hösten och förhoppningsvis vara klara med till jul. I dag ligger ledningarna under Gamla Bangatan men nu lägger vi nya ledningar för vattnet som kommer att gå under nya gång- och cykelvägen, berättar Jakob Sahlander, platschef vid Bro & Väg Mälardalen AB.

Ledningsnätet har tidigare filmats för att få en uppfattning om skicket på ledningarna, uppger han. En stor del av avloppsledningarna kommer att behållas.

– Men de ska relinas så det säkerställs att de fungerar som de ska i framtiden.

Även om nya vattenledningarna nu kommer att dras vid sidan om Gamla Bangatan så väntas en hel del trafikstörningar. Detta bland annat i samband med ledningsbyten på sträckor där ledningarna korsar gatan.

– Och så ska rännstensbrunnarna bytas ut. Det blir mycket jobb i trafikmiljön också, noterar Jakob Sahlander och tillägger att upp till tio – tolv man kommer att vara sysselsatta med projektet.

Nästa år ska det sättas ny kantsten, byggas refuger och nyasfalteras på sträckan mellan Grågåsvägen och Villagatan. Utfarterna från Hantverkaregatan och Marnäsgatan kommer att stängas i syfte att öka trafiksäkerheten. Å andra sidan återöppnas förlängningen av Timmermansvägen vid före detta Ica Matmäster.