Lista: Här är låtarna vi lyssnade på i sommar

"Det känns såklart helt fantastiskt. Man är både stolt och tacksam på samma gång", säger Norlie & KKV i en kommentar.

Duon följs av Clean Bandit, Post Malone och Hov1 på den svenska topplistan. Internationellt är det Drake och låten "In my feelings" som spelats flest gånger på strömningstjänsten i sommar - mer än 393 miljoner gånger mellan den 1 juni och 20 augusti.

Några av låtarna återfinns både på topp tio-listan globalt och i Sverige. Utöver Drake handlar det bland annat om Clean Bandit och Demi Lovato med låten "Solo" samt 5 Seconds of Summer med "Youngblood".

(TT)

► Fakta: Mest spelade låtarna i Sverige

1. Norlie & KKV: "Mer för varandra"

2. Clean Bandit featuring Demi Lovato: "Solo"

3. Post Malone: "Better now"

4. Hov1: "Hon dansar vidare i livet"

5. Kygo: "Born to be yours"

6. 5 Seconds of Summer: "Youngblood"

7. Drake: "In my feelings"

8. Dynoro: "In my mind"

9. Samir & Viktor featuring Anis Don Demina: "Put your hands up för Sverige"

10. Tyga featuring Offset: "Taste"

Källa: Spotify

► Fakta: Mest spelade låtarna globalt

1. Drake: "In my feelings"

2. Maroon 5 featuring Cardi B: "Girls like you"

3. Cardi B featuring Bad Bunny & J Balvin: "I like it"

4. Juice Wrld: "Lucid dreams"

5. Xxxtentacion: "Sad!"

6. Post Malone: "Better now"

7. Calvin Harris featuring Dua Lipa: "One kiss"

8. Clean Bandit featuring Demi Lovato: "Solo"

9. Tyga featuring Offset: "Taste"

10. 5 Seconds of Summer: "Youngblood"

Källa: Spotify