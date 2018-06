Lisa Risby etta och tvåa i Idre 3-dagars

Idre 3-dagars avslutades med jaktstart och Cat Taylor gick ut med över åtta minuters försprång.

– Man redan vid den första kontrollen bommade jag ordentligt och fortsatte att missa så vid den femte kontrollen kunde Lisa komma ikapp, säger Catherine.

De två hade sedan sällskap i jakten och letandet efter de ofta väldigt svårfunna kontrollerna.

– Cat sprang sedan väldigt bra utför, imponerande bra, konstaterade Lisa och gratulerade brittiskan till segern i Idre 3-dagars.

– De misstag vi gjorde var lite för stora för att jag ska vara nöjd, även om det blev en etappseger idag, säger Lisa.

För Catherine Taylor var det premiär i Idreveckan.

– Helt fantastiskt, hit kommer jag att komma för att springa även nästa år, säger den brittiska VM-löperskan som i Sverige tävlar för Södertörn.

I herrarnas elitklass var Daniel Attås, OK Tisaren, snabbast på etappen, men i sammandraget fick han ge sig mot Vetle Ruud Bråten, Göteborg och Ludwig Ljungqvist, Hakarpspojkarna.

Dalaseger i sammandraget noterade Tindra Jernström, Avesta, även om "bara" blev trea på den avslutande etappen.

Resultat: Idre 3-dagars, etapp 3, lång:

D21, 8 000 m: 1) Lisa Risby, OK Kåre, 1.06.26, 3) Jessica Tullie, Domnarvets GOIF, +4.48, 5) Linda Lindkvist, Leksands OK, +6.24, 7) Evgeniya Ryapolova, IFK Mora OK, +7.40, 9) Lisa Westerberg, OK Milan, +13.00, 14) Josefin Erlandsson, do, +19.30, 19) Charlotte Lindkvist, Leksands OK, +25.32, 21) Nina Hallor, OK Tisaren, +49.44.

H21, 10 900 m: 1) Daniel Attås, OK Tisaren, 1.10.29, 2) Robbin Kantarp, Ärla IF, +0.04, 8) Per Eklöf, OK Milan, +13.21, 10) Mattias Karlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, +15.04, 12) Oscar Vångell, Ärla IF, +17.47, 13) Oskar Andrén, OK Tisaren, +18.06, 14) Jacob Eriksson, KFUM Örebro OK, +18.14, 15) Pelle Engstrand, Stora Tuna OK, +21.36, 18) Johan Karlsson, OK Kåre, +34.22, 19) Johan Hallgren, Bjursås OK, +39.03.

H20, 7 800 m: 1) Hugo Lillieström, OK Roxen, 55.59, 5) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro OK, +16.34.

D18, 4 900 m: 1) Sofia Johansson, OK Skärmen, 49.43, 3) Tindra Jernström, Avesta OK, +2.45, 4) Johanna Särnbrink, OK Tisaren, +18.12.

H18, 6 600 m: 1) Gustav Olsson, OK Orion, 49.41, 4) Valter Pettersson, OK Tisaren, +2.16, 5) Andreas Näslund, Västerås SOK, +9.08, 7) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, +14.50.

D16, 4 600 m: 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 43.22, 2) Lovisa Gustafsson, KFUM Örebro OK, +12.10.

H16, 5 400 m: 1) Tore Palmgren, Sundsvalls OK, 45.15, 4) Eric Hallner, Ockelbo OK, +8.31.

D14, 4 100 m: 1) Lisa Swartz, OK Orion, 43.06, 3) Sofie Karlsson Holmer, IFK Mora OK, +13.28, 4) Elin Jonhed, KFUM Örebro OK, +32.38, 5) Karin Emilsdotter, Domnarvets GOIF, +36.19, 6) Olga Rindeskog, Västerbergslagens OL, +45.48, 7) Alicia Bergkvist, do, +1.02.19.

H14, 4 100 m: 1) Alfred Hallqvist, Ulricehamns OK, 33.39, 8) Jon Hansson, OK Kåre, +27.04.

D12, 3 400 m: 1) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 34.06, 3) Ella Kruse, KFUM Örebro OK, +1.23, 4) Julia Gustafsson, do, +1.35, 5) Signe Forsberg, Skogslöparna, +3.57, 6) Liv Pauler, do, +4.53, 8) Nova Sahlén, Västerås SOK, +8.59, 9) Ylva Hansson, OK Kåre, +9.40, 10) Judit Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, +12.09, 11) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, +23.32.

H12, 3 400 m: 1) Jens Fochsen, Waxholms OK, 28.47, 2) Liam Hälldal, Skogslöparna, +1.24, 3) Martin Nilsson, do, +2.45, 6) William Oksvold, OK Kåre, +9.46, 7) Erik Palm, Västerås SOK, +10.32, 9) André Bergkvist, Västerbergslagens OL, +16.06, 16) Viktor Jonhed, KFUM Örebro OK, +26.48, 19) Axel Johansson, HJS-Vansbro OK, +37.11.

H12 Kort, 2 000 m: 1) Elias Johansson, Klubblös, 14.56, 2) Felix Slagbrand, Västerås SOK, +9.23.

D10, 2 000 m: 1) Ida Pauler, Skogslöparna, 15.09, 2) Hilma Dalin, OK Kåre, +0.05, 3) Elin Palm, Västerås SOK, +0.37, 5) Frida Herbst, do, +6.31, 10) Lovisa Pihel, OK Tisaren, +8.53, 13) Selma Löfqvist, Västerås SOK, +13.02, 14) Stina Persson, Skogslöparna, +18.42.

H10, 2 000 m: 1) Vilgot Åhlund, Vänersborgs SK, 14.39, 3) Simon Jonhed, KFUM Örebro OK, +2.36, 4) Karl Emilsson, Domnarvets GOIF, +2.54, 5) Oskar Kaipe, OK Kåre, +3.05, 6) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, +4.48, 7) Walter Oksvold, OK Kåre, +8.20, 8) Ture Forsberg, Skogslöparna, +8.57.