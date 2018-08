Kulturkalaset blir rekordstort: "Han kommer måla en volvo"

Årets kulturkalas blir större än någonsin. Föreningar, företag, konstnärer och privatpersoner tar chansen att visa upp sig. Många av de som deltar har varit med förut men några nyheter finns på programmet.

I Sparbanksparken byggs en större scen än tidigare år och den kommer kompletteras med ett lekområde för barn. En bit av Sparbankskgatan kommer stängas av vilket gör att evenemangsområdet blir större och mer sammanhängande.

På den stora scenen kommer bland annat artisten Rhys uppträda, känd för låtar som "Last dance" och "Too good to be true".

– Det är jättestort för oss och hade inte varit möjligt utan Clas Ohlson som ligger bakom satsningen i Sparbanskparken, säger Marika Särnfelt.

En annan artist som kommer till kalaset är Erlend Viken. En fiolspelman med musik som har rötterna i norsk och svensk folkmusik men är inspirerad av rock och blues. Senare på lördagen spelar gruppen "Frifot" på Udden. Trion som består av Lena Willemark, Ale Möller och Per Gudmundson är kanske Dalarnas mest kända i sin genre.

På Z-torget blir det konst, konst och konst. Under namnet Artvision samlas allt från graffiti och fotokonst till friluftsmåleri och betong.

– Det ska vara ett rum där det går att experimentera. Magnus Kalitzki jobbar med street art och kommer under dagen måla en Volvo XC70 med sina sprayburkar, säger Malin Lidén som samordnat konstaktiviteterna på Z-torget.

Bilen ska senare ställas ut på CarArt Biennalen under allhelgonahelgen.

På kulturhuset blir det digert program med bland annat en bokmässa där ett stort antal lokala författare kommer bli intervjuade av Johan Pellas.

På kajen visas några av Siljans fartyg upp och på Hildasholm är det skördefest med försäljning av lokalt odlade produkter. Programmet är onekligen längre än någonsin.

– Alla måste pricka in sina favoriter, ingen hinner med allt, säger Marika Särnfelt.

Kulturkalaset börjar klockan 12.00 på lördag och finalen blir jubileumskonserten i Leksands kyrka klockan 20.00.

Hela programmet finns att läsa här.