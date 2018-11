Fridah Jönsson: Töntigt att Spice Girls återförenas utan Posh

Så blev det ständigt cirkulerande ryktet till slut verklighet: Spice Girls återförenas! Korka upp champagnen! Inför allmän flaggdag! Eller?

Det blev något av ett antiklimax bland fansen när nyheten kablades ut förra veckan, för det är bara fyra av medlemmarna i Spice Girls som ska vara med på återföreningen. Victoria Beckham kommer inte att medverka och därför blir det en kvartett som drar ut på de brittiska vägarna i sommar. Sporty, Ginger, Scary och Baby. Ingen Posh.

Ursäkta detta avancerade, kompetenta fackmannaomdöme, men: Det är så töntigt.

Victoria Beckham är, tillsammans med Emma Bunton (Baby Spice), gudmor till Geri Horners (före detta Halliwells) barn. 2007 gjorde Spice Girls en återföreningsturné och 2012 gjorde de två låtar på OS-avslutningen i London vilket var det mäktigaste och röjigaste på en OS-avslutning någonsin. Med andra ord: Det är inte några long gone kontakter från högstadiet som ber Victoria hänga med på ett par gig. Det är vänner som fortfarande finns i varandras liv och som för bara sex år sedan alldeles utmärkt lyckades jobba ihop ett framträdande med enormt hög nivå.

Så vad är då Victoria Beckhams anledning till att inte vara med? Jo: Att fokusera på modekarriären. Hon har ju haft en sådan sedan en lång tillbaka. Den verkar gå mycket bra och hon är ju en väldigt kompetent designer. Men helt ärligt, utan att förringa hennes businesskunskaper och varumärke: Vem tänker på Victoria Beckham som modeskapare i första hand?

Jag vågar nästan påstå att 99 procent av alla som är födda sent 80-tal och tidigt 90-tal har Spice Girls som första association till namnet Victoria Beckham. Svarta klänningar med spaghettiband, höga klackar, kort pagefrisyr, inte ett leende så långt ögat når. Ingen vet fortfarande riktigt vad hon hade för sångröst för hon var helt anonym i gruppen och drunknade i de andras personligheter, men det är som Posh Spice vi känner henne. Det går inte att komma ifrån att det var där hon började och där hon gjorde avtryck.

Att vara i Victoria Beckhams (egendesignade) kläder och säga nej till att åka på återföreningsturné med sina vänner och framföra låtarna som från första början gjorde det möjligt att överhuvudtaget kunna starta och driva ett klädmärke, ter sig ytterst märkligt. För det är ju just vänskap det handlar om. Hur kan man säga nej till sina vänner för att focus on the fashion career när man gjort exakt det i tio års tid, och när vännerna ifråga faktiskt gjort både fler och större saker som kräver exakt lika mycket fokus men som offrar sig ändå?

Det kommer vi förmodligen aldrig att få svar på. Så i juni blir det fyra av Spice Girls-medlemmarna som ställer sig på scenen – för att sjunga att friendship never ends.

Fridah Jönsson

