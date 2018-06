Fridah Jönsson: Kan det vara så att Beyoncé är på väg ner?

Det finns en massa saker som var coola 2013 men som vi nu börjat tröttna på. Bråvallafestivalen, öppna brev på kultursidor, att raljera över 5:2-dieten och appen Vine, exempelvis. Men den främsta tidsmarkören i musikbranschen som hände för fem år sedan som inte riktigt har samma status nu är överraskningssläpp, alltså att släppa ett album utan förvarning.Beyoncé släppte "Beyoncé" 2013 utan att säga något om det i förväg. Albumet dök plötsligt upp på streamingtjänsterna, folk gick man ur huse och på gator och torg dansade lyckliga par förbi i armkrok. Det var ju häftigt, världens största artist kunde släppa ett album utan att berätta det och det fick ändå en enorm genomslagskraft!

Läs också: Fridah Jönsson: De senaste veckorna har jag varit väldigt arg

Men nu har det här upprepats för många gånger. Beyoncé själv släppte "Lemonade" på liknande sätt ett par år senare, Drake släppte "If you’re reading this it’s too late" och nu i dagarna kom Beyoncé och Jay-Z:s album "Everything is love". Det är ett bra album, inget snack om saken, men det tråkiga är att det inte är något snack om saken. Det bara händer, pang, ett nytt album, okej. En oväntad release är inte den sensation det en gång var.Beyoncé är störst. Rihanna och de andra kan försöka men ingen artist blir större, starkare eller musikaliskt bättre än fru Carter. Den självklara frågan blir därför: Vad gör man när man redan är störst? Den här krönikan skrivs samma dag som Beyoncé & Jay-Z spelar i Friends Arena. Det konstiga med den här konserten är att det inte var några problem att få biljetter. När Beyoncé kom till Sverige 2016 var det stört omöjligt att få tag på plåtar. Den här gången har jag inte sett en enda desperat ”jag köper era biljetter!”-status på Facebook, inga raserier mot arrangörerna för att hemsidor kraschade, ingenting av det som alltid händer när brännheta konserter ska hållas.

Läs även: DT:s krönikör Fridah Jönsson skriver bok om Alcazar: ”Det är verkligen jättestort”

Jag vill verkligen inte tro att det stämmer, men: Kan det vara så att Beyoncé är på väg ner? Åh, det gör ont att bara tänka tanken, men finns det möjligtvis en tänkbar tillvaro där Beyoncé nått dit hon kan nå och inte längre är allsmäktig? Nya albumet är som sagt bra. Några av spåren är fem plus rakt igenom, "Heard about us" är Beyoncé i sin absoluta högform och "Apeshit" träffar mitt i prick. Men problemet med albumet är att det inte finns något nytt. Det är inget som inte gjorts förut. Det finns inget som tar andan ur en. Det är helt enkelt… gjort.

► Läs fler krönikor av Fridah Jönsson här.

Om ett par timmar åker vi till Friends. Jag vill så gärna att Beyoncé ska stå kvar på toppen för alltid, men hur hårt det än är måste det sägas: Den största kan inte vara störst hur länge som helst. Av hela mitt hjärta hoppas jag att jag blir motbevisad ikväll.

Fridah Jönsson

PLUS

+ Jimmy Durmaz är engagerad i Locker Room Talk som jobbar mot bland annat rasism inom idrottsvärlden!

MINUS

- Tyvärr arbetar Locker Room Talk inte mot vuxna män på Twitter.

► Läs fler av Dalarnas Tidningars krönikörer här