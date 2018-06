Konstnären Ylva Ceder låter islam möta Dalarna – persiska prinsar och kurbits på ny utställning i Rättvik

Trasmattor, blanka trägolv, tarrsängar, dekorationsmålningar på väggar och tak och höga mörka träskåp. Hemvävda ulldraperier och blånande berg utanför fönstren. Så ska det se ut på landet!

Danielsgården, Carl Larssongården, Päkkosgården i Dalarna, Mårtesgården och Ol-Andersgården i Hälsingland är avbildade i Ylva Ceders målningar som visas under sommaren i Rättviks Konsthall.

Utställningens titel är "Confluence", på svenska ’sammanträffande’ eller ’mötesplats’. Vi kan förstå titeln utifrån det tema som upprepas i samtliga tiotalet målningar som konstnären visar. Det handlar om möten mellan två olika kulturer som kanske ändå har en hel del, inte minst formmässiga drag, gemensamt.

Rummen i bilderna är avfolkade men längs väggarna löper ornament och kurbitsar och där på väggbonaderna finns människorna. På bilden från Danielsgården vaktar en persisk prins dörren. I den verkliga väggbonaden i Danielsgården är det en svensk kung som håller ett öga på de som går ut eller in. Titeln "The Lord shall keep thy going out and thy coming in, from this time forth and for evermore" talar om att här finns en religiös underton och tittar man efter mera noggrant så ser man att de mönster vi förknippar med Dalarna är utbytta mot islamiska stiliserade tecken och symboler. Titeln syftar på den arabiska texten ovanför dörren och passar så väl in i miljön att man inte i förstone upptäcker den. Konceptet är detsamma i samtliga målningar, interiörbilder med centralperspektiv från fotografisk förlaga och alla dekorationer och utsmyckningar är ersatta med kufisk kalligrafi, arabesker, islamisk ornamentik. Det är subtilt utformat och så väl inpassat i dalamiljöerna att det inte ens verkar främmande.

Målningen "In the Name of God" visar sovkammaren i Päkkosgården i Bingsjö. I det lilla utrymmet som bildas bakom förhänget i den inbyggda sängen är ljuset gult, det är ett elektriskt ljus och det kontrasteras mot resten av rummet som är upplyst av ett kallt dagsljus. Utanför fönstren urskiljer vi en ljust grå himmel, blånande berg och åkrar där grönskan har samma färg som en av ränderna i trasmattan. Hela scenen ger nästan intryck av att vara en liten modell, ett dockskåp, placerat i en helt främmande omgivning. På soffan framför det vänstra fönstret ligger en kudde med Guds namn, Allah, broderat.

Ylva Ceder arbetar i en stiliserad realistisk stil, förhöjd genom precision och en genomgående skärpa över hela bildytan. Måleriet är nyanserat med små penseldrag på stora träpannåer. Ibland får björkträets ådring lysa igenom färgen och förstärka mönster och materialkänsla.

Konstnären har en bred kunskap i islamisk bildtradition och använder sina kunskaper väl. Exempelvis är det ett medvetet grepp att i målningen "He is God", från Täby kyrka, låta inskriptionerna på såväl valvens ornamentik som på golvets gravsten vara i arabisk kufisk text. I våra medeltida svenska kyrkor ligger kungar, drottningar och stormän begravda under golvet i kyrkorummet och vi besökare trampar på gravarna. Enligt islamisk tradition är det otänkbart att ha Guds namn skrivet på ett smutsigt golv med risk att människor går på det. Detta kan man kanske uppfatta som en provokation om man vill, men det kan också tolkas som just att prova de skilda kulturernas uttryckssätt i likheter och olikheter.

I "The Festivity Room" ser vi en stor sal med två fönster i fonden. Utanför är det gröna fält. Dalmålningar på väggarna. Här har konstnären lyft ut några av scenerna i små målningar som persiska miniatyrer och låtit dalmasarna möta persiska prinsar och krigare bland kurbitsar, hus och träd. De rider bredvid varandra i fredligt samtal. Bilderna är parafraser men fungerar fint i det intimare formatet.

För mig finns något, så att säga, utjämnat över de stora målningarna med sina liknande valörer. Alla detaljer får samma värde och något enformigt smyger sig in ibland allmogekrusidullerna, en distans som kanske kommer från viljan att gestalta allt så objektivt som möjligt. Man imponeras över hantverket och envetenheten men det blir lite tråkigt och temperamentslöst.

Det är dock en skickligt genomförd utställning, konsekvent och genomtänkt och visar våra gemensamma rötter och vilja till sammanhang. Mönstren på de vävda banden i Rättviksdräkten är likadana som de islamiska ornamenten.

Maria Backman

Konst

Ylva Ceder

Rättviks konsthall

Visas till och med 9 september