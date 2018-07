Konkurrensverket misstänker otillåten upphandling av ambulansflygtjänster för 11 miljoner – "Det här är helt nytt för oss"

Konkurrensverket vill nu att Landstinget Dalarna ska redovisa sina köp av ambulansflygtjänster av Scandinavian air ambulance för de senaste åren. Enligt ett tips till Konkurrensverket har landstinget köpt in ambulansflygtjänster för 5,5 miljoner under 2016 - och 5,4 miljoner under 2017. Totalt 10,9 miljoner kronor. Detta utan att ha annonserat inköpen, som man ska enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. En så kallad otillåten direktupphandling.

– Det här är helt nytt för oss. På måndag har biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist kallat högre tjänstemän till möte, med bland annat landstingets jurister och upphandlare, för att ta fram fakta i ärendet och syna saken. Jag vill inte förekomma det med att spekulera i saken, säger Gunnar Barke.

Saken kan dock ha att göra med landstingets medlemskap i Svenskt Ambulansflyg, erfar tidningen.

Läs också: Köp av ambulansflyg överklagat.

Landstinget Dalarna är tillsammans med Sveriges alla 21 landsting och regioner medlem i Svenskt Ambulansflyg, som bildades i januari 2016. Organisationens ska köpa sex egna ambulansplan för att bedriva ambulansflyg inom Sverige. Sätet och ledning finns i Umeå.

Läs också: Landstinget beklagar överklagan av ambulansflyg.

Det gemensamma kommunalförbundet ska äga och finansiera flygplansflottan. Drift, inklusive piloter och dagligt tekniskt underhåll, ska upphandlas av en privat operatör. Tanken är att garantera en god ambulansflygverksamhet för hela Sverige.

– Jag vet inte om det har något samband med detta. Det får nu landstingets granskning av ärendet ge vid handen. Jag är dock övertygad om att vi kan ge en förklaring till saken efter mötet på måndag, säger Gunnar Barke.

I slutet av förra året överklagades inköpet av de sex planerade flygplanen - av ett amerikanskt bolag som inte deltog i upphandlingen. Upphandlingen hade tidigare vunnits av den Schweiziska flygplanstillverkaren Pilatus Aircraft med flygplanstypen PC-24.

Tanken var att dra igång den svenska ambulansflygverksamheten 2020, men överklagan gör att det blir försenat.

Gunnar Barke är dessutom ordförande för kommunförbundet Svensk Luftambulans, som driver ambulanshelikopterverksamheten för den offentliga sjukvården i Västra Götaland, Värmland, Uppsala och Dalarna. Under fredagen ska han delta i ett seminarium på Gotland om ambulanshelikopterverksamheten - i samband med den pågående Almedalsveckan.

– Intresset för den luftambulansverksamhet som vi har är stort i övriga Sverige. Tre landsting norr om oss är mycket intresserade och överväger att gå med, säger han.

Även söderut är landstingen och regionerna alltmer intresserade.

– Att då vara på Gotland och tala om detta när alla berörda är på plats ger oss ett ypperligt tillfälle att sprida fördelarna och kunskaperna om vår satsning. Tanken är ju att detta ska växa till en rikstäckande ambulanshelikopterverksamhet. Som den som redan finns för ambulansflygplanen i landet, säger landstingsrådet Gunnar Barke (S).

Senast den 1 augusti vill konkurrensverket ha svar från landstinget - om de följt lagen om upphandling vid inköp av ambulansflygtjänster för 11 miljoner under 2016 och 2017.

Läs också: Hinner inte vänta på nya helikoptrar.

Läs mer: Klart för köp av nya helikoptrar.

Läs mer: Planer på köp av nya helikoptrar.

Läs mer: Helikoptern har räddat många liv i Dalarna.