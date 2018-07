kandulova: Partiledarnas löften om rovdjur och Dalabanan och får ris och ros – "Ärligt talat så tycker jag att de alla svarar likadant"

Succén Kandulova kommer är tillbaka: Läs om valtjänsten här!

Från den 9 juli kan du ställa dina egna politiker mot väggen. Titta redan nu vilka löften de gav i valet 2014.

TV: Stefan Löfven svarar Pär Mårthans om resurser till Dalabanan.

I juni publicerade Mittmedia en serie partiledarintervjuer. Landets toppolitiker fick bland annat svara på hur de ska göra för att garantera resurserna till Dalabanan - samt hur de ser på varg- och rovdjursfrågan i länet.

Per Mårthans från Rättvik var en av frågeställarna. Han fick svar direkt av statsminister Stefan Löfven (S), språkröret Gustav Fridolin (MP), partiledare Jonas Sjöstedt och partiledare Jimmie Åkesson (SD).

– Ärligt talat så tycker jag att de alla svarar likadant. Jag hade hoppats på att någon av dem hade sagt; "nej, Dalabanan vill vi inte satsa på". Då hade man fått ett tydligt alternativ. Nu verkar alla mena att kollektivtrafiken, infrastrukturen och Dalabanan är viktig - och att banan ska få de resurser den behöver, säger han.

Per Mårthans är ändå nöjd.

– Kul att få svar direkt från de som bestämmer. Jag känner verkligen att de talade direkt till mig. Vänliga svar dessutom, men vaga löften tycker jag. Något konkret gav det ändå, trots de likartade svaren. Det jag noterade var att en majoritet är tveksamma till den kostsamma satsningen på höghastighetstågen, säger han.

Per Mårthans hoppas nu att partiledarna går från ord till handling efter valet.

– Lägg ideologierna åt sidan. Sätt er ned och lös detta, som alla ändå verkar vilja lösa. Ge mer pengar till Dalabanan och infrastrukturen i övrigt. Det är oerhört viktigt för landet. Det märker jag i min bransch - turismen. Som kommunikationerna är nu norr om Stockholm är det under all kritik. Det hämmar tillväxten. Se bara på Mora, vilket trafikkaos de har - och ändå dröjer statens pengar, säger Per Mårthans.

I Mittmedias satsning, som också publicerades här, frågade Helena Tysk från Enviken om partiledarna var beredda att gå från länsvisa miniminivåer - till att tillåta regionala miniminivåer för rovdjur. Så som länsstyrelserna och Naturvårdsverket vill. Hon fick svar av partiledarna Ebba Busch Thor, Ulf Kristersson, Annie Lööf och Jan Björklund.

– Jag är jägare och jobbar vid Svenska Jägarförbundet. Jag vill se regionala miniminivåer eftersom det behövs för att reglera rovdjuren bäst. De svar jag fick var bra, men framförallt tycker jag att tjejerna, Annie Lööf och Ebba Busch Thor, hade bäst svar för mig. De verkade också bäst insatta i frågan, säger hon.

Helena Tysk hoppas att hennes fråga fått partiledarna att tänka till.

– Allt är inte storstad. Vi som lever i byar och på landsbygd vill också höras. Jag tycker att Mittmedias initiativ i #kandulova - att låta den lilla människa få ställa en fråga som den tycker är viktig till en partiledare - är så bra, säger Helena Tysk.

FAKTA/ Helena Tysk

Ålder: 41.

Bor: Enviken, Falu kommun.

Yrke: Tjänsteman vid Svenska Jägareförbundet i Falun.

Familj: Man och tre söner.

FAKTA/Per Mårthans

Ålder: 64.

Bor: Gärdebyn, Rättviks kommun.

Yrke: Företagare och turismentreprenör.

Familj: Fru och två vuxna döttrar, två barnbarn.