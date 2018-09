Jens Runnberg: Ljummen valdebatt i Leksand - inte ens skolfrågan får politiken att bränna till

Kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C) värjer sig från påståenden om att Leksand är en lågskattekommun. Det förklarar hon med det samlade skattetrycket i Dalarna, som dessvärre placerar oss på en fjärdeplats från slutet i Sverige, med bara Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten efter oss i skattetabellerna.

Men i Dalarna är de välskötta C-kommunerna Rättvik och Leksand de facto bäst på att låta kommuninnevånarna behålla mest av sina egna pengar.

Det beror bland annat på en långsiktighet och en pragmatism i hela det politiska samtalet, vilken också kom till uttryck i nyhetsredaktionens TV-duell mellan Liljeberg och oppositionsrådet Viktor Zakrisson (S).

Tidigare i år seglade den framtida skolorganisationen upp som en stridsfråga i lokalpolitiken och några av byskolorna tycktes i det läget gå mot nedläggning.

LÄS MER: Stormöte i Djura inför hot mot skolnedläggning

Men skolor som inte öppnar veckorna före ett val, var ingen situation som politikerna i Leksand ville ha. Det är mycket troligt att höger och vänster i lokalpolitiken noterade det mycket starka gensvaret mot planerna, som manifesterade sig i en jättedemonstration och i flera stormöten för byskolornas framtid.

LÄS MER: Därför demonstrerade hela 500 personer för byskolorna

Över parti- och blockgränser beslutades om ett omtag. Planerna lades på is och den S-ledda oppositionen pekade på möjligheterna att rädda skolorna genom en högre kommunalskatt.

Men motsättningarna i skolpolitiken var nedtonade i nyhetsredaktionens TV-duell mellan kommunalrådskandidaterna i Leksand. Liljeberg konstaterade att junifullmäktige lade till 8 Mkr till skolorna, eftersom de övertrasserat sin budget.

SE TV-DUELLEN I LEKSAND HÄR

Liljeberg tror inte nödvändigtvis att mer pengar till skolorna är rätt väg att gå, utan förordar en effektivare organisation, i ljuset av att en friskola lockat 10 procent av eleverna och att de kommunala skolorna trots detta har sin kostnadsstruktur kvar.

"Skolan måste vara beredd på förändringar", konstaterade Zakrisson. Räkna med att skolfrågan svallar upp i Leksandspolitiken i början på den kommande mandatperioden.

Frågan om handeln i Leksand är utdragen och har varit mer eller mindre levande i kommunpolitiken sedan åtminstone 2006.

Under tiden blöder den samlade handeln - leksingar är mindre köptrogna sin hemkommun än på flera andra håll i Dalarna. Bara Insjön håller uppe kommunens handelsindex något.

LÄS MER: Har Norets småskalighet ett egenvärde?

Ica Mårtas vill satsa 50 miljoner kronor på en stor butik ute vid riksvägen och vill nyanställa 10-15 personer. Starka krafter är emot att handeln flyttar ut från kommuncentrum, Noret.

Och här finns uppenbarligen en politisk åtskillnad i den annars så pragmatiska lokalpolitiken.

C säger ja till Ica Mårtas flyttplaner, med hänvisning till att en kommun ska bejaka att företag vill satsa, och S säger nej, med hänvisning till att en sådan utveckling "drar isär".

Mindre tydlig är den eventuella skillnaden i en annan fråga som varit stor i den lokala debatten - den om det ska byggas en ny väg, Moskogsvägen, mellan Lisselby och Källberget, rakt igenom det som idag fungerar som ett rekreationsområde.

Här visar C tilltro till planprocessen och att en sådan väg sedan länge finns inritad i detaljplanen. Under- och övergångar samt bullerplank ska mildra den nya vägens påverkan på området, framhåller C.

S linje är att underlaget är för dåligt för ett beslut med så stor påverkan. Zackrisson vill veta mer "innan ett så populärt friluftsområde förstörs".

TV-duellen visar att S i flera frågor kunde ha valt en mer populistisk och kortsiktigt populär linje, men att S i Leksand avstår från detta. Det bådar gott för både samarbetsklimat och den politiska debatten i Leksand, oavsett valresutat.