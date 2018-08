Jens Runnberg: Håll i hatten, C - full fart behövs om 18 dagar ska räcka för ny landstingsallians

SD riskerade att få en roll som vågmästare i landstingspolitiken efter förra valet men C såg till att detta mardrömscenario inte blev verklighet.

Partiet placerade sig självt i ett märkligt läge, som majoritetsparti i praktiken men som utanför landstingsstyret i den officiella retoriken.

Anledningen till det heter förstås Ingalill Persson (S). Under det förra landstingsrådet kördes ekonomin i botten på det mest påtagliga sätt.

Trots att Persson var den tredje skattehöjande landstingsstyrelseordföranden i rad svarade landstinget under hennes fögderi för över en miljard i budgetunderskott!

Landstingspolitiken var komplett ohållbar i åratal, och beskeden från S gick oftast ut på att det var statens fel, trots att statsbidragen ökade rejält, både i reala resurser och som andel av landstingets totala budget.

Självklart ville C inte kopplas samman politiskt i allmänhetens ögon med den dåvarande landstingsledningen, men ändå ställde C lydigt upp på det anmärkningsvärda trixandet med bokföringen när 679 Mkr helt sonika ströks från det ackumulerade underskottet som stadigt hade ökat.

Till en början blev C:s strategi i fullmäktige att gång på gång uppmana övriga partier i den landstingsallians C lämnat, att också de överge den renodlade oppositionsrollen och rösta ja till det stålbad som tappades upp i början på mandatperioden för att därigenom, för att tala med landstingsnestorn Göran Engströms (C) ord, ta ansvar.

Denna uppmaning klingade emellertid ohörd. Och en hel mandatperiod där oppositionen exempelvis frånhänt sig befogad kritik över utvecklingen vad gäller Dalarnas allt längre vårdköer och allvarliga personalproblem, hade varit sämre ur ett demokratiskt perspektiv.

Denna ledarredaktion stödde C:s vägval. Det var rätt att inte ge det notoriskt opålitliga enfrågepartiet SD en utslagsröst, men C borde gått längre.

C borde fullt ut satt sig i förarsätet under mandatperioden och ha villkorat sitt stöd med att välfärdspopulisterna i V, vars landstingspolitik exempelvis går ut på sex timmars arbetsdag, skulle kastas ut ur majoriteten.

Konstellationen C+S+MP hade haft egen majoritet och risken att partier som SD och V skulle finna varandra i en samlad opposition var dessutom närmast obefintlig.

Men C har också ägnat sig åt ett visst "oppositionsarbete" inom samarbetets form. C har visserligen alltid tryckt på rätt röd knapp, varför det egna påståendet om att C haft en vågmästarroll kommit på skam, men C har lagt egna landstingsplaner med en annan utstakad färdväg framåt för landstinget än vad monopolisterna i S någonsin kommer att vilja slå in på.

C:s nya förstanamn Sofia Jarl är en erfaren och pragmatisk politiker, som har haft tunga uppdrag på kommunal, regional och nationell nivå.

När Jarl officiellt deklarerar att C inte går fram enskilt i valet, utan i tydlig armkrok med övriga partier i landstingsalliansen, innebär det ett ökat hopp om att Dalarnas misskötta landsting omsider kommer att få uppleva ett välbehövligt maktskifte.

Den enda farhågan är att detta besked dröjde för länge och att det med fördel kunde ha kommit direkt efter försommarens sista landstingsfullmäktige innan uppehållet.

Nu måste den pånyttfödda landstingsalliansen tydligt förklara för väljarna varför den S-ledda landstingsledningen i Dalarna gjort köerna längre, verkar för försämrad valfrihet och visat sig inte klara av att vara en bra arbetsgivare för den hårt kämpande landstingspersonalen.