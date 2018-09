Jens Runnberg: C:s starka ledare runt Siljan stärker partiets position

Annette Riesbeck i Rättvik, Anna Hed i Mora och Ulrika Liljeberg i Leksand är de tre sittande kommunalråden från Centerpartiet som i detta val går förbi eller ökar avståndet till ärkerivalen S.

I Rättvik har det varit en kraftig högervind, i vilken M, KD och SD ökat, men eftersom C redan var störst och behåller sina mandat stärks alliansen, eftersom S backar. Med 21 mandat för alliansen mot 18 för oppositionen (om SD röstar med S och V) är marginalen i kommunfullmäktige rejäl. SD får alltså ingen vågmästarroll.

S i Rättvik kan ha drabbats av att väljarna håller S i landstinget ansvariga för att ambulansstationen stängde. C i Rättvik har under mandatperioden utmärkt sig för sitt framgångsrika arbete i näringslivspolitiken, där den så kallade Rättviksmodellen blivit nationellt känd. Skatten hör till Dalarnas lägsta.

I Leksand växer C ikapp och rejält förbi S, och det är intressant att konstatera att det lokala förtroendet för kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C) är väsentligt större än det lokala förtroendet för partiledaren Annie Lööf. Mer än dubbelt, faktiskt.

Liljebergs vision om ett växande Leksand, som eventuellt tillåter Ica Mårtas att flytta ut från Noret och etablera sig ute vid riksvägen, den välskötta kommunala ekonomin (med samma skattenivå som Rättvik) och den taktiska reträtten från en omstrukturering (läs nedläggning) av kommunala skolor lönades sig i valbåsen.

Inte heller i Leksand får SD någon vågmästarroll.

I Mora går C och kommunalrådet Anna Hed upp i topp som största parti och borgerligheten drar ifrån genom ökningar även i KD och Morapartiet.

Mora är i en period av stora förändringar vad gäller skolorna, idrottsanläggningarna och eventuellt genomfarten. Den väljarna tycker är bäst rustad att leda Mora framåt är uppenbarligen Anna Hed. De borgerliga partierna i Mora har en kraftig majoritet och SD får inte någon vågmästarroll i Morapolitiken helle.

Till andra C-framgångar i valet måste naturligtvis läggas resultatet i Gagnef, där det dessutom nu blir maktsskifte. Gagnefs nya kommunalråd heter Fredrik Jarl (C) och nuvarande kommunalråd Irene Homman (S) är bortröstad.

Förra gången var S cirka 3 procentenheter större än C men nu är styrkeförhållandet det omvända. KOSA backar kraftigt och KD stiger ännu mer.

C motsatte sig en skattehöjning i Gagnef under den gångna mandatperioden och har deklarerat att man gärna vill arbeta för en skattesänkning framöver. Eftersom M och valraketen KD uttryckt liknande tankegångar ser den frågan mycket ljus ut de kommande åren.

Sammantaget gav allianspartiernas framgångar i Gagnef en betryggande majoritet oavsett hur SD skulle ha röstat. Nu vet vi emellertid att SD, trots sina två mandat i fullmäktige inte kommer att rösta alls i Gagnef.

Den ende kandidaten på SD:s valsedlar får inte sätta sig i fullmäktige, eftersom han inte är folkbokförd i Gagnef. Var 20:e väljare i Gagnef nåddes uppenbarligen inte av denna information, som var känd i förväg, utan kastade bort sin röst i samma ögonblick som kuvertet i kommunvalet släpptes ned i valurnan.

Riktigt höga röstetal, över 40 procent, nådde C i Orsa, och C kan därför regera vidare med KD och M. I Orsa gick SD rejält tillbaka och har heller ingen vågmästarroll även om partiet går ihop med de rödgröna. Kommunalrådet Mikael Thalin (C) kom till makten 2014 delvis på att genomföra ett rejält skollyft i Orsa.

Väljarna är nöjda med det som Thalin och C levererat.