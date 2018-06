Isobel Hadley-Kamptz: Nya regelbördan blir en kniv i ryggen på småföretagen

Från och med 1 juli kommer företagare i branscher med obligatorisk personalliggare, som restauranger, hotell, bygg, att få nya och utökade regler. Utöver att alla anställda ska skriva in sig när de kommer och skriva ut sig när de åker hem, åtgärder som är till för att minska svartarbete, måste företagaren också skriva in sig själv för all den tid man arbetar. Man måste också skriva in sin make/maka och även minderåriga barn för eventuella uppgifter de utför, oavsett om de får betalt eller inte.

De här nya reglerna kommer krångla till det betydligt, inte minst för små företag i besöksnäringen där företagaren ofta bor i direkt anslutning till företaget. Det gör exempelvis Anders Doverskog på Lövåsgårdens Fjällhotell i Grövelsjön.

”Det känns ju som om de vill komma åt en på något sätt", säger han irriterat när vi talas vid. Doverskog förstår inte anledningen till de nya reglerna. Personalliggare är till för att minska svartarbetet, men man kan liksom inte jobba svart i sitt eget företag.

Doverskog förklarar hur han och hans fru jobbar i stort sett dygnet runt under högsäsong. De skulle kunna skriva in sig 28:e maj och skriva ut sig när hotellet stänger för hösten 7:e oktober. Han säger:

”Det här är inte ett jobb där man stämplar in och stämplar ut. Jag kanske jobbar på kontoret två timmar, sen åker iväg och fixar något annat, sen serverar lunch, sen målar ute på gården i fyra timmar och sen åker och hämtar upp några gäster, hur ska det här systemet ens fungera då?”

Än värre är att även barn under 16 måste skrivas in och ut. Doverskogs har en dotter på 10 år, som gärna pratar med gästerna och kanske hjälper till att bära ut en smörgås, är hon i tjänst då?

Nu ligger Grövelsjön så avsides att Skatteverket kanske inte kommer på inspektioner så ofta, men om de gör det och dottern eller företagarna är fel in- eller utskrivna just då så riskerar man höga bötesbelopp.

”Det här är bara provocerande när man försöker driva företag och betalar skatt och ordnar arbetstillfällen”, säger Doverskog som är stolt över att alla sommarsäsongens anställda är från bygden.

Det har varit bra år för norra Dalarna, det finns framtidstro som inte riktigt kändes för tio år sedan. Nya företag dras igång, det går bra för de gamla, Grövelsjön har till och med ett surdegsbageri. De som startar nya verksamheter är entusiastiska och arbetar hårt för att kunna förverkliga sina drömmar. ”Och sen kommer något sådant här som en liten, liten kniv i ryggen.”

Lagändringen är en liten sak, men det är svårt som det är att driva företag i glesbygd. Oron och stressen över att riskera att göra fel på ännu ett nytt sätt kommer inte direkt att öka kreativiteten och lusten till entreprenörskap. Och frågan återstår att besvaras: vad är över ens poängen?

Huvudprincipen för nya regler för små företag borde ändå vara att vinsten måste vara större än krånglet. Här, liksom så ofta annars, tycks det onekligen vara precis tvärtom.

Isobel Hadley-Kamptz

