INSÄNDARE: Vi bilister har redan betalt ombyggnaden med drivmedelsskatt

Socialdemokraterna lovar stort om olika projekt som skall genomföras på Sveriges vägar bland annat ombyggnaden av vägen Borlänge - Djurås som skall bli 2+1 väg om sex till sju år. Det är ytterst välbehövligt med tanke på att 9500 fordon trafikerar denna väg dagligen.

Under tiden fram tills dess att vägen blir ombyggd så har vi bilister betalt denna ombyggnad med råge med den drivmedelsskatt som regeringen påtvingar oss bilister. Drivmedelsskatten är nästan tio kronor per liter och om man då beräknar att varje bil drar 0,5 liter per mil så betalar vi tio kronor i skatt för att köra Borlänge - Djurås varje dag.

Det blir 95 000 kronor per dygn och 34 675 000 kronor per år. Fram tills att vägen är ombyggd blir det 242 725 000 kronor i drivmedelsskatt. Under samma tid betalar vi cirka 28 miljoner i bilskatt.

Vi bilister betalar alltså ombyggnaden själva. Det klingar alltså illa att Socialdemokraterna lovar pengar till ombyggnad av vägar när det är vi bilister som själva betalar ombyggnaderna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet missgynnar oss på landsbygden till förmån för de i städer.

Kommuninnevånare Gagnef