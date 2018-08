INSÄNDARE: Var rädd om vår gädda – och stoppa galenskaperna med att försöka få bort den

Nässjön i Djurås har under åren drabbats av flera allvarliga syreproblem, vilket gjort vattnet otjänligt för fiskarna i den. Sjön är en "put and take-sjö", vilket innebär att ädelfisk planteras in i den regelbundet. Sjön har också en populär badplats.

Jag har bott intill sjön i två år, och hörde genast att det pratades om att ”gäddan ska bort” till förmån för ädelfisken. I vintras gjordes det ett försök att angla bort gäddan, men jag är osäker på resultatet.

Rovfiskar äter mört och braxen som äter djurplankton som äter växtplankton. Om mängden rovfiskar minskar ökar mängden ”vitfisk” och då äts fler djurplankton upp. Då ökar plötsligt mängden växtplankton, vilket kan leda till algblomning och syrebrist.

Sjön kryllar för tillfället av diverse vitfisk, så min uppmaning är följande:

Vill boende i kommunen kunna nyttja sjön för fiske och bad i framtiden så måste dessa galenskaper upphöra omedelbart, annars kommer vattnet bli otjänligt för både bad och vattenlevande djur. Var rädd om våran gädda!

Linus Krange