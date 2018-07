Hemvärnet förhindrade uppehåll av vattenbombningen – räddningstjänsten fraktade flygbränsle med blåljus

Dalabataljonen kallades under fredagen in för en så kallad stödinsats, då branden tycktes vara under kontroll. När branden blossade upp på nytt under lördagen ändrades det till en LSO-insats. Det vill säga när det finns risk för liv, miljö och egendom. Hemvärnets närvaro på platsen behövde då växlas upp från 20 till 50 man.

– Det var tufft att, mitt i semestertider, ens få tag på folk. Men soldater i Hemvärnet är engagerade och vill hjälpa till, så när vi väl fick kontakt fick vi ihop 50 stycken som kunde åka, förklarar Peter Lasén.

Under helgen var bataljonen inblandad i en särskilt dramatisk händelse.

– Helikoptrarna som bekämpade elden behövde tankas. Initialt skulle de bege sig till Mora för att tanka och sedan flyga tillbaka till branden. En sådan resa skulle ta lite drygt 90 minuter och innebära ett lika långt uppehåll av vattenbombningen, berättar Peter Lasén.

Räddningstjänsten kunde inte riskera ett sådant uppehåll eftersom läget bedömdes vara kritiskt. I stället kom man på en lösning som endast var möjlig med hjälp av hemvärnets personal.

– Vi hade en soldat med rätt utbildning och specialkompetens som kunde assistera räddningstjänsten i att transportera flygbränsle från Mora till branden. Räddningstjänsten fick alltså köra flygbränsle med blåljus från Mora, så att helikoptrarna kunde bekämpa elden tills det var tomt i tanken, fortsätter Lasén.

Inom Hemvärnet finns det spetskompetens inom ett antal områden.

– Det är en av våra styrkor. Vi har frivilliga med specialutbildningar, exempelvis mekaniker och servicepersonal. I många fall kan vi erbjuda spetskompetens inom det område som berörs, säger chefen för den 17:e hemvärnsbataljonen.

Majoren vill berömma alla inblandade i räddningsinsatsen.

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete med alla aktörer. Från räddningstjänst, till piloter och de som skött bespisningen som sett till att vi kunnat äta och ladda batterierna.

Han också riktar en stor eloge till sina soldater.

– Jag är jätteimponerad, man har hela tiden haft en positiv attityd gentemot varandra. Ett kamratgäng som kämpar och sliter tillsammans.

Dalabataljonen avlöstes under tisdagsmorgonen av 21:a och 22:a Hemvärnsförbanden, från Uppland respektive Västmanland. På fredag är kommer de i sin tur ersättas på nytt av Peter Laséns mannar.

– Så ser det ut i nuläget. I vilken omfattning är svårt att bedöma just nu, läget kan förändras drastiskt på bara några timmar när det gäller skogsbränder.

Men någon ordentlig vila verkar det inte vara tal om.

– Många återgår till sina ordinarie jobb, efter att ha slitit från fredag till tisdag morgon. Jag själv måste samordna och planera inför den kommande insatsen, avslutar han.