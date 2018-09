TV: Osäker ekonomi och hot om skolnedläggning gick hand i hand under politikerdebatt: ”Det spelar ingen roll vilken summa det är - det saknas pengar!”

TV: "Det spelar ingen roll vilket summa det är - det saknas pengar!" - Se valduellen mellan sittande kommunalrådet Ola Gilén (S) och oppositionsrådet Lennart Mångs (M)

I samband med debatten i rådhuset lät tidningen de övriga partiföreträdarna i kommunen besvara samma frågor.

Leif Stenberg, Miljöpartiet

Hur och var ska Hedemora byggas ut?

Bygg på det området med utsikt över Brunnsjön som finns med i en detaljplan som varit utställd men blev senarelagd på grund av det saknades en arkeologisk undersökning. Det finns en gräsbevuxen yta öster om Tvikstavägen där det troligen går att bygga flerfamiljshus.

Det finns en tomt i Långshyttan där det tidigare stod en stort flerfamiljshus som revs på grund av att vatten hade läckt in genom taket. Där finns det redan gator och ledningar. Det projektet förutsätter att Miljöpartiets förslag om kreditgarantier för byggande på landsbygden blir verklighet. Idag vill bankerna inte låna ut pengar till byggande på landsbygden.

Används kommunens pengar på rätt sätt?

Vi tror att det blir nödvändigt att minska antalet kommunanställda något nu när det inte kommer så många nya flyktingar. Det handlar mest om att varje nämnd måste ta sitt ansvar. Kommunstyrelsen uppgift bör normalt inte att vara in och peta i detaljer inom respektive nämnd.

Hur ser ni partiföreträdare på Bildningsförvaltningens budgetunderskott och hur ska situationen lösas?

Att lägga ner gymnasiet eller lägga ner fler skolor står inte på Miljöpartiets dagordning. Miljöpartiets prognos är att Hedemora kommuns befolkning kommer att öka de närmaste 10 åren så därför är det långsökt att stänga fler skolor. Erfarenheten från andra kommuner är att det finns möjligheter att spara pengar om man går in på detaljer. Men när detta skrivs har kommunstyrelsen ännu inte fått någon prognos för utfallet för 2018 sedan i våras. Vi inte ens fått någon tillförlitlig information om hur många tiotal miljoner som måste sparas så hur skall man då kunna fatta förnuftiga beslut?

#kandulova-fråga: Kan du lova att inga skolor stängs?

Nej, vi an inte lova något bestämt, vi sitter inte med i den styrande majoriteten; Miljöpartiet ambition är att alla skolor skall vara kvar. Vi tror att befolkningen i Hedemora kommun kommer att öka så då är det fel att lägga ner skolor.

Anna Eling, Liberalerna

Hur och var ska Hedemora byggas ut?

Vi liberaler har i vår bostadspolitiska plan med ett flertal förslag. Den första delen bygger egentligen på vart folk vill bo. Många stod länge i kö för att få bygga på ett område i Stjärnsund. Dess värre ville inte kommunen upplåta den marken till byggnation av nya bostäder någonting som innebar att många vände sig till andra städer. vidare kan man se att vi behöver upplåta mark som lockar individer till kommunen. då blir två områden särskilt intressanta. Ovanför Svedjan med utsikt över staden. (vi förordar en ekoby) samt i Långshyttan där behovet av nya villor är stort. äldreboenden och seniorboenden bör byggas i kommunens alla centralorter.

Används kommunens pengar på rätt sätt?

Den frågan kan besvaras på två sätt, Ja och nej. Vi menar dock att en genomgång av hela kommunen måste göras. bevisligen har inte den hitintills förda politiken lyckats vare sig med utbildning eller omsorg. så det lätta svaret blir NEJ.

Hur ser ni partiföreträdare på Bildningsförvaltningens budgetunderskott och hur ska situationen lösas?

Kortsiktigt måste kommunen ta av överskottet för att kunna lösa problemet men det blir en fråga som vi kommer att hantera efter valet eftersom det inte är före årsskiftet vi vet utfallet. Vi liberaler menar att Skolan och dess elever är framtiden. Det vill säga utan barn och ungdomar ingen framtid , vi kan inte spara på framtiden då har vi ingen. Vi Liberaler tror på att göra en genomgång av hela ekonomin och därefter skapa förutsättningar för ett fungerande skolväsen i kommunen. I en förlängning vill vi däremot återförstatliga skolan så att alla får samma möjligheter i hela landet.

#kandulova-fråga: Kan du lova att inga skolor stängs?

Ja förutsatt att Liberalerna kommer att sitta i styrande ställning så kan jag lova att vi inte stänger skolan

Per Bengtsson, Kommunlistan

Hur och var ska Hedemora byggas ut?

Ska vi nå den tillväxt vi eftersträvar måste vi kunna erbjuda varierande boendealternativ.

Vi måste få tillstånd ett byggande av små och medelstora lägenheter i såväl centrala Hedemora som i de större orterna. Vill vi få en ”flyttkedja” måste det även finnas alternativ på landsbygden, annars blir det stopp här. Har man framlevt sitt liv i någon av landsbygdsorterna är inte förstavalet att bosätta sig i Hedemora utan ofta vill man kunna bo kvar på hemorten.

Vi måste iordningställa tomtmark för villabebyggelse inte bara centralt utan också ta tillvara våra möjligheter till sjönära bebyggelse.

Används kommunens pengar på rätt sätt?

Nej - 2012 uppgick sjukfrånvaron till 5,4 procent och 2017 hade den stigit till 8,2 procent. Sjukfrånvaro kostar kommunen drygt 50 miljoner kronor årligen, det är ca: 200 miljoner kronor under en mandatperiod. Om sjuktalen stannat vid 2012 års nivå hade vi sparat ca: 18-20 miljoner kronor per år, det vill säga 70-80 miljoner kronor under mandatperioden. Resurser som kunde använts bättre inom skola, vård och omsorg. Av flera skäl måste vi investera i våra medarbetare och i arbetsmiljön och ett är rent ekonomiskt.

För att säkerställa att kommunens resurser används effektivt behöver vi genomföra en organisationsöversyn och om nödvändigt omstrukturera verksamheten.

Hur ser ni på Bildningsförvaltningens underskott och hur ska situationen lösas?

Den styrande majoriteten har presenterat en budgetram för skolan som ligger 22 miljoner kronor lägre än den prognos över kostnaderna som förvaltningen delgivit oss.

Två tredjedelar av kostnaderna är löner, resten är skolmåltider, skolskjutsar, läromedel och hyror.

22 miljoner kronor i besparing innebär att cirka 44 tjänster skall prutas bort. Vi i Kommunlistan prioriterar skolan genom att omfördela de medel som SKL har anvisat oss. Vi använder också en stor del att de så kallade välfärdsmiljarderna som riksdagen beslutat om.

Vi kommer att presentera en balanserad budget med satsning på skola, vård och omsorg.

Kan du lova att inga skolor stängs?

Svar: JA

Kenneth Andersson, Vänsterpartiet

Hur och var ska Hedemora byggas ut?

Vi vill bygga hyresrätter i de kommundelar folk vill bo. Det behövs cirka 50 lägenheter per år. Några skall vara ungdomslägenheter, andra seniorlägenheter. De ska ha rimliga hyror. När det nu kommer fler jobb till Långshyttan ser vi ett behov att bygga där. Dessutom är trycket stort i centrum. Sen vill vi bygga trygghetsboenden, i alla kommundelar. Det ska gå att bo kvar där man har sin familj och vänner hela livet.

Vi måste också säkerställa att det finns planlagd mark för företag att etablera och expandera på. Det ska ske fortlöpande, så inget företag väljer bort oss på grund av utrymmesbrist.

Används kommunens pengar på rätt sätt?

Ja. Under mandatperioden har vi tillsammans med våra samarbetspartier minskat Hedemora kommuns pensionsskuld radikalt. Det gör att vi får tiotals miljoner mer varje år i vår budget.Trots ett utsatt läge klarade vi att återställa det underskott vi ärvde, och har klarat den stora flyktingmottagningen på ett bra sätt. Hedemora kommun har inga lån, och vi är rustade för framtiden, på ett sätt som många andra kommuner inte är.

Hur ser ni partiföreträdare på Bildningsförvaltningens budgetunderskott och hur ska situationen lösas?

Varje nämnd har ansvar för att klara sin budget och bedriva verksamheten på bästa sätt. Vi har uttryckt vårt missnöje med att aprilprognosen varje år varit för osäker för de flesta nämnder. Men trots det har verksamheten klarat sina mål när året är slut.

Vi vill se nästa delårsprognos innan vi drar några förhastade slutsatser, eftersom vi tror att siffrorna ser betydligt bättre ut nu än i april.

#kandulova-fråga: Kan du lova att inga skolor stängs?

Ja. Det finns inga planer på att stänga någon skola, men ingen kan veta hur det ser ut i framtiden.

Kristina Lundgren, Centerpartiet

Hur och var ska Hedemora byggas ut?

Företagsetableringar ska kunna ske i hela kommunen och för det behöver mer mark planeras även utanför tätorten. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt när man bygger. Vi vill locka hit privata byggentreprenörer som vill bygga bostadsrätter och bostadsbolaget ska bygga fler lägenheter. Trygghetsboende behövs i flera av våra mindre tätorter. Bättre marknadsföring av de tomter som redan finns.

Används kommunens pengar på rätt sätt?

Ja men det finns alltid saker som kan förbättras. Att ha målet klart för varför man gör saker är självklart. Alla beslut ska vara välgrundade och faktabaserade. Utvärdering av verksamheterna ska göras hela tiden för att se om effektiviseringar kan göras. Då fås en bra kontroll på att resurserna används rätt.

Hur ser ni partiföreträdare på Bildningsförvaltningens budgetunderskott och hur ska situationen lösas?

Som alla förvaltningar måste bildning se över sin verksamhet. De senaste åren med många asylsökande barn och stora bidrag från Migrationsverket har gjort budgetarbetet ovanligt svårt för skolan, men de arbetar mycket bra för att nå ramen och finns det nya verksamheter så får bildning göra en framställan om utökad ram till Kommunstyrelsen om dessa.

#kandulova-fråga: Kan du lova att inga skolor stängs?

Ja, så länge det finns elevunderlag.

Gunilla Brandt Jonsson, Sverigedemokraterna

Hur och var ska Hedemora byggas ut?

Lämpligt att se över möjligheterna att förtäta delar av Hedemora stad. I dagsläget är det mest tryck på mark för byggnation av bostäder. Hedemora behöver dock ta fram mer mark som möjliggör etablering av nya företag. Parallellt med detta måste vi också se över möjligheterna till utveckling I övriga tätorter. I Stjärnsund är det brist på planerad mark och det är ett bekymmer idag med tanke på att det finns efterfrågan av byggbar mark för främst enbostadshus. Hela kommunen ska leva och det gäller att skapa möjligheter I första hand där det råder stor efterfrågan just nu.

Används kommunens pengar på rätt sätt?

Det är svårt att svara på utan att ha gjort en närmare analys av fördelningen. Hedemora växer och utvecklas och I det läget kommer vi att behöva satsa offensivt för att få fler kommunmedborgare som vill bo och verka I kommunen.

Hur ser ni partiföreträdare på Bildningsförvaltningens budgetunderskott och hur ska situationen lösas?

Det är ett bekymmer att bildningsnämnden inte agerat trots vetskap I frågan. Ekonomi I balans kommer att kräva att förändringar genomförs inom bildning. Att bara minska på personalstyrkan kommer INTE att gynna våra barn och ungdomars utbildning, finns stor risk för kvalitetsbrister om detta genomförs. En stor genomlysning av förvaltningens område bör snarast göras för att hitta möjliga åtgärder för att få ekonomin I balans.

#kandulova-fråga: Kan du lova att inga skolor stängs?

Nej. Vår ambition är att landsbygdsskolorna ska bevaras men en stor genomlysning av bildningsförvaltningens ekonomi kan ge tvingande åtgärder som ej kan förutses I dagsläget.

Robert Dahlgren, Kristdemokraterna

KD Hedemora skulle gärna svara på frågorna om Hedemora, men vi avstår mot bakgrund av att vi inte har haft något mandat de senaste fyra åren och inte varit representerade i kommunfullmäktige sedan 2012.

Vår avdelning är helt nybildad och vi har inte den kunskap om läget som krävs för att svara på ett förtroendeingivande sätt, som vi sedan kan stå för. Hedemora ska kunna lita på KD.

Vår ambition är att själva och tillsammans med allianspartier, framöver skapa en politik som är hållbar, för en realistisk och positiv utveckling av Hedemora.

#kandulova-fråga: Kan du lova att inga skolor stängs?

Ja! Vi ska göra allt som står i vår makt för att behålla alla skolor i kommunen. (Det stämmer mycket väl in på vår ambition att stå för familjernas valfrihet, för föräldrarna att kunna välja var deras barn ska gå i skola samt att ha möjlighet att bo i glesbygd.)