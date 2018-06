Nästan 20 miljoner måste sparas – bildningsnämndens beslut möts av kritik

Bildningsnämnden i Hedemora måste spara nästan 20 miljoner. Nu är ett första beslut mot att nå budget taget, men beslutet möttes även av kritik.– Vi måste få lite mer tid på oss, säger Anki Rooslien (S), ordförande i bildningsnämnden.

När bildningsnämnden gick in i 2018 behövdes 15,4 miljoner kronor sparas. Under året har dessutom ytterligare 4,7 miljoner tillkommit, vilket innebär ett totalt belopp om 19,9 miljoner. Under måndagens bildningsnämndsmöte togs ett beslut i processen mot att nå kommunfullmäktiges satta budget för 2018.

– Vi tittade på olika alternativ på hur man kan komma ner på ram. Det vi tog beslut om i måndags var att vi rensade lite bland tjänster som legat obesatta. Vi använde även vår sparreserv från fullmäktige på 2,5 miljoner som varje förvaltning ska ha, för eventuella saker som kan hända, säger Anki Rooslien (S).

Beslutet som togs motsvarar 6,1 miljoner, vilket i dagsläget innebär att ytterligare 13,8 miljoner behöver sparas för att nå budget. Tidningen har tidigare skrivit om att drygt 15 lärartjänster kan vara hotade. Den 2 juli ska bildningsnämndens arbetsutskott träffas för att diskutera frågan vidare.

– Då ska vi titta på hur vi ska gå vidare. Vi har en sommar framför oss, men under arbetsutskottet ska vi prata om upplägg och vilka uppdrag vi ska ge förvaltningen, säger Anki Rooslien (S) och fortsätter:

– Situationen är väldigt svår att hantera och något vi politiker behöver fundera över, inte bara vi i nämnden, utan det här är ett fullmäktigeansvar att se över hur vi har det.

Någon som reserverade sig samt var kritisk mot beslutet var Joakim Nordström (C), ledamot i bildningsnämnden.

– Jag reserverar mig just nu mest för att man inte kommer tillbaka med några konkreta förslag från kommunledningen vad de ska göra, säger han och fortsätter:

– Det viktigaste för mig och varför jag reserverade mig, är för att redan förra året och innan man satte budget för det här året, så gjorde förvaltningschefen och bildningsnämndens ordförande en noggrann presentation i kommunstyrelsen för hur året skulle se ut. Det är otroligt lika med hur det ser ut nu, men ändå valde man att gå vidare med budgeten utan motivering varför. Det här är viktigt för framtiden och kommunens befolkning.

Kommunalråd Kristina Lundgren (C) förklarar att underskottet i budgetramen som bildningsnämnden jobbar med, är ett resultat av tidigare år.

– Det är så att man fick en ökning i budgeten med 9,4 miljoner från 2016 till 2017, men man hade önskemål om att få mer pengar. Det var lika för fler förvaltningar och inte något som stack ut för bildnings, säger hon och fortsätter:

– De andra förvaltningarna klarade att komma ner på sin ram till budgeten togs, men inte bildnings så de jobbar med en budget som skulle ha varit klar i september förra året. Så det är ingen besparing, utan att man hade önskemål om mer pengar än man fick tilldelat.

Kommer något att göras på en högre kommunal nivå, så som det ser ut i dagsläget?

– Det kan jag inte svara på just nu, då jag ännu inte tagit del av protokollet.