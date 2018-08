Granny goes street flyttar inomhus på kvällen för att förhindra sexövergreppen

Förra året valde ungdomsfestivalen We are sthlm att stänga området två timmar tidigare än vanligt. Detta för att man hoppades minska antalet sexövergrepp på festivalen. Inspirerade av detta tilltag har nu Faluns gratisfestival Granny goes street valt att göra likadant.

När Kapten Röds uppträdande på den stora scenen är slut vid runt klockan 21 på kvällen flyttar festivalen inomhus. Då kan besökarna välja mellan ett drogfritt alternativ inne på Kulturhuset tio14 där R'n'B-artisten Cherrie gör en konsert eller Falun Bowling & krogs nattklubb med Parham som uppträder.

- Om det slår väl ut vill jag få med mig ännu fler krogar så att det blir av en kulturnatta. Tidigare år har det känts som bäst runt 21-tiden men vi har dragit ut på det utan att det fyllt någon egentlig funktion. Nu slutar inte Granny goes street klockan 21, den bara fortsätter på andra ställen inomhus, säger Per Staffas, evenemangssamordnare på Falu kommun.

► TV: Vimmel och skrikande fans - Så såg det ut på Granny goes street 2017

Under förra årets Granny goes street inkom fem anmälningar om sexuellt ofredande. Sedan tidigare är festivalen med i kampanjen "Det där är inte ok!" tillsammans med bland annat Falu kommuns brottsförebyggande råd och polisen.

- Det känns jävligt bra att vara med på det här och alla artister backar upp till det hundra procent. Vi har haft små problem med det tidigare men att det överhuvudtaget finns är helt oacceptabelt. Mitt mål är att folk ska kunna gå på festival och ha en kul kväll. Men det här är inget festivalproblem, utan ett samhällsproblem, säger Per Staffas.

Granny goes street börjar redan på lördag förmiddag och innehåller allt från leksaksbytardag, åkattraktioner, ansiktsmålning, marknad och ett varietéområde. Men framför allt är det uppträdanden av kända svenska artister som Silvana Imam, Miss Li, Samir & Viktor och Kapten Röd.

- Jag är supernöjd med programmet, det är nog ett av de bästa programmen vi haft under Granny goes street. Jag kan nästan inte tro att vi fått till de här artisterna. Miss Li har vi försökt få till länge, säger Per.

I framtiden hoppas man kunna involvera resten av centrum i festivalen mer.

- Vi vill inte att det ska bli allt för likt Å-festen men jag vill ändå att fler ska dra nytta av det. Vi vet ju att köpmännen är glada för att vi gör det här, vi fördubblar ju mängden folk som är ute på stan den här helgen.

Program Granny goes street 1 september 2018:

Stora scenen:

11.30 Stephanie & Cecilia

12.30 Vilma Flood

14.00 Samir & Viktor

16.00 Miss Li

18.00 Silvana Imam

20.00 Kapten Röd

Parkscenen:

11.00 Barnkörerna Bubbel & Hope

12.00 Barnallsång

13.30 Suzy Rowan

15.00 Wilma Pettersson Holmqvist

17.00 Besvärjelsen

19.00 Summer Kid

Kulturhuset tio14

10.30-15.00 Leksaksbytardag & FEVs Kundtjänst goes street

11.30 & 13.00 Sopakuten

21.00-23.00 Konsert med Cherrie

Dalateatern

11.00-14.00 Ansiktsmålning

11.00, 12.00 & 13.00 Sagovandring

14.00 Teater

Falun Bowling & Krog

21.00-02.00 Nattklubb och konsert med Parham