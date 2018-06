Glädjebesked till folkparken: Försäkringsbolaget ersätter den ihoprasade dansbanan

Under påskhelgen rasade taket över folkparkens scen och dansbana ihop.

I byggnaden finns – eller snarare fanns – också loger och toaletter.

– När taket rasade in under tyngden av snömassorna bröts det som inte krossades sönder. Rasrisken gör att ingen kunnat gå in i byggnaden, men det kan inte vara mycket som är helt.

Föreningens styrelsen har nu fått beskedet att Dalarnas Försäkringsbolag ersätter skadorna. Dansbanan var fullvärdesförsäkrad, vilket innebär att föreningen får 1,6 miljoner i skadeersättning.

– Vi betonade att vi gjort allt i vår makt för att förebygga ett ras och att de stöttor och ställningar som vi sätter upp inför varje vinter har visat sig vara tillräckliga under en följd av snövintrar, berättar Joel Gustafsson.

Han påpekar också att takkonstruktionen och höjden – dansbanan var byggd i kraftigt sluttande terräng – innebar att det var mycket svårt och förenat med stor fara att handskotta snö från taket.

Joel Gustafsson tycker fortfarande att raset är mycket sorgligt:

– Det handlade ju om en kulturbyggnad, ett stycke nöjeshistoria. Här har delar av Nordens underhållningselit framträtt under 60 år och många av dagens invånare i Dala-Floda och grannbygderna finns till som ett resultat av de kontakter och band som knutits på dansbanan.

Men Joel är också mycket glad över beskedet från försäkringsbolaget:

– Det är fantastiskt. Även om det inte räcker för att bygga upp dansbanan igen utgör det en fin grundplåt till en framtidsarena. Vi vill inte förhasta oss, utan har tillsatt en grupp som diskuterar med andra föreningar och intressenter, bland annat de ansvariga för Operafesten, om vad bygden behöver.

Kulturföreningen hoppas kunna medverka till en ny arena som kan användas under en längre tid på året och till fler ändamål än dans och uppträdanden.

– Behovet av nya toaletter och sanitetsutrymmen påverkar sannolikt också var på parkområdet arenan ska byggas. Och med tanke på att den ska skötas av ideella krafter måste den byggas så att det blir lätt att sköta och underhålla.

Många har hört av sig till föreningen och erbjudit snickarhjälp, kontantbidrag och maskinhjälp. Förra kommunalrådet Ann-Gret Olsson tycker att det är dags för en ny insamling och konstaterar att "bygdens invånare såg till att dansbanan byggdes för 60 år sedan och är beredda att på nytt gå samman och hjälpa till".

– Det känns jättebra med det stöd vi fått och får från Dala-Flodabor och andra. Vi ska också undersöka möjligheterna att få fler bidrag till ett arenabygge som kan vara till nytta för bygden under många år, fastslår Joel Gustafsson.