Gabriel Ehrling Perers: Kan V:s samarbetsvilja ge Ludvika ett "Fagerstastyre" som bryter S maktinnehav? Tanken svindlar!

I själ och hjärta är Ludvika forfarande en arbetarkommun i hjärtat av Bergslagen. Men det politiska landskapet är under snabb förändring.

I valet 2014 flydde väljarna från S. Tappet stannade först vid minus 12 procentenheter (!) och ett väljarstöd på 35 procent. Det vore champagne för Stefan Löfven. I Ludvika är det krissiffror.

SD ökade med nästan lika mycket, en framgång som, tack vare partiets öppna listor, förde med sig den bottenlösa skammen med en nazist i fullmäktige.

Nu ska det dock sägas att S förehavanden i landstinget sannolikt var den starkaste förklaringen till raset. Ett löfte från landstingsstyrelsens dåvarande ordförande Ingalill Persson (S) inför valet 2010 uppfattades då som ett monumentalt svek.

I söndagens val lär tappet till SD fortsätta. Partiet är forfarande mycket svagt i Dalarna som helhet, men mindre så just i Ludvika.

Tyvärr gör nazistiska NMR:s kandidatur och närvaro i kommunen också att de folkvalda partier framstår som allt annat än extrema i jämförelse.

I NLT/DT:s valduell var uppställningen annorlunda än den vi är vana att se: V:s kommunalråd Lars Handegaard mot C:s gruppledare Jan Karlsson.

Trots att partierna är varandras ytterligheter i ekonomiska frågor har de respektive partiledarna Jonas Sjöstedt (V) och Annie Lööf (C) alltid gillat varandra.

Gilla varandra gör uppenbarligen också partiernas toppnamn i Ludvika. Och här tycks de inte alls stå särskilt långt ifrån varandra.

Under debatten underströks inte bara att C stöttar V i frågan om att flytta kommunala arbetstillfällen till Grängesberg. Utan att C även står bakom V i kampen för en avgiftsfri kollektivtrafik, något S infört i Avesta.

"Vi är överens ganska ofta", sade Handegaard (V) och log mot Carlsson (C).

När tidningens reporter följde upp denna kärleksförklaring med att fråga om ett eventuellt samarbete efter valet var V-ledaren inte alls avvisande. När han sedan förklarade att han "kunde tänka sig" att V efter valet sitter i en koalition med borgerliga partier var det svårt att inte tappa hakan.

Hedemora styrs sedan valet 2014 av en koalition bestående av S, C och V så en sådan koalition är inte omöjlig i Dalarna. Men det var faktiskt inte dit som tanken for när man såg Handegaards vänliga ord till Karlsson, utan till lika närbelägna Fagersta. Ni vet kommunen där V gick i koalition med de borgerliga för att bli kvitt sossar som styrt sedan Hedenhös...

Nu tycks relationerna mellan S och V inte vara lika frostiga som de i Fagersta innan den enligt partiböckerna omöjliga alliansen. Men i alla kommuner där ett parti länge haft hegemoni finns en molande längtan efter något annat. Så av svaren att döma uppenbarligen även hos ett V-kommunalråd i detta rödgröna styre.

Det finns också skäl till ont blod de röda emellan. Framför så efter att V sett "partnern" S göra gemensam sak med SD för att förhindra ett flyktingboende genom försäljningen av folkhögskolan Brunnsvik.

Att Handegaard var mån om att framstå som öppen för samarbete kan förstås också bara ha varit spel för gallerierna. Bara det faktum att denna ledare skrivs stärker partiets kort inför förhandlingarna med S.

Men Handegaard var tydlig: Det viktiga är vilken kommunledning som ger rätt politik, inte vilket parti som ledar kommunstyrelsen (så länge det inte är SD).

Ludvikas kommunledningen faller sannolikt på söndag. Rikstrenden talar emot både S och MP. Den talar dock också för både V och C. Så att dessa partierna ställer sig nära varandra i tidningens "duell" lär på ett eller annat sätt få betydelse i det dödläge som uppstår efter valet.

Och allvarligt talat. C är litet, L likaså, KD sitter inte i fullmäktige (och förhoppningsvis inte heller efter valet). Lokala "Bopartiet" har kastat in handduken. Det finns ett stort borgerligt parti att förhandla med: M.

Och är det någon M-politiker i Dalarna som teoretiskt skulle kunna hålla ihop en bred regnbågskoalition med V då är det utan tvekan det pragmatiskt resonerande oppositionsråd HåGe Persson (M).

Önska kostar ju ingenting. I takt med att SD växer kommer de övriga partierna vara beredda att gå allt längre föra att stänga dem ute.

Och socialdemokratin i Ludvika skulle behöva några välgörande år i opposition.

