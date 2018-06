Franska dj-stjärnan intar Peace & Love

Sedan nystarten har festivalen satsat på framför allt svenska akter och nu tillkommer även franska DJ Snake, enligt P4 Dalarna.

Sen innan är det klart att artister som Tove Styre, Linda Pira, Moneybrother, Teddybears, Molly Sandén, Uno Svenningsson, Petter, Oskar Linnros och flera andra spelar på festivalen.

Bland annat ska DJ Snake ha nominerats till Grammys, producerat Lady Gaga och har hits som "Let Me Love You" med Justin Bieber och "Turn Down for What" med Lil' Jon, rapporterar P4 Dalarna.– Vi kommer visa Sverige var festen finns och det är här i Borlänge, säger Magnus Borg på Peace and Love till radion.

Peace & Love-festivalen äger rum i Borlänge 5-7 juli.

