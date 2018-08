Våldet tar inte semester – fortsatt högt tryck på kvinnofridslinjen: ''Vi behövs året runt''

Kvinnofridslinjen startades för tio år sedan och är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsätts för hot samt fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. I snitt tar man emot 90-100 samtal per dygn. Under sommaren är trycket på linjen lika högt som under resterande delen av året. – Man är ledig och har inte kontakt med sin arbetsplats och blir isolerad med sin familj och det är en risk, säger Åsa Witkowski.

Att trycket är jämnt tror hon beror på att linjen nu funnits i 10 år och nu väl känd, framförallt av offentliga arbetsgivare som kan hänvisa sina anställda till kvinnofridslinjen.– Höstens metoo-rörelse har också bidragit till att det har blivit mer tillåtande att prata om det här. För varje debatt som förs blir det mindre skambelagt att vara utsatt. Samtidigt är det ju tråkigt att det ser ut som det gör i ett jämställt land som Sverige.

Kvinnofridslinjen fungerar som ett komplement till de lokala kvinnojourerna som finns ute i landet. I Falun finns kvinnojouren Kullan som har en anställd verksamhetschef. Hon väljer att vara anonym på grund av risken att utsättas för hot. – Kan inte vi svara hänvisar vi till kvinnofridslinjen som kan svara dygnet runt. Men jag har fått till mig att det kan vara väldigt lång kö där ibland, berättar hon.

Just nu har kvinnojouren Kullan inget skyddat boende vilket innebär att de får säga nej till kvinnor som är i akut behov att bo på hemlig adress. Orsaken är att adressen till det tidigare boendet blev röjd. Först i september kommer de kunna börja ta emot igen i ett nytt skyddat boende. – Vi måste kunna garantera kvinnors säkerhet, därför hänvisar dem vidare. Det är väldigt tråkigt.

Men precis som hos kvinnofridslinjen har trycket varit jämnt under det senaste året.

Att våldet mot kvinnor är lika omfattande under semestertider som under övriga delar av året tror Åsa Witkowski på kvinnofridslinjen delvis beror på alkohol.

– Jag är övertygad om att det är en faktor som spelar in. Det är inte alltid kvinnan är så specifik i samtalen om alkoholens roll men vi vet från tidigare patientkontakt att den ofta kan ha en stor roll. Ofta vågar hon själv inte dricka eftersom hon vill vara med och se humörsvängningarna och kunna parera dem på bästa sätt.

Samtalen till kvinnofridslinjen är anonyma och linjen kan heller inte se varifrån de utsatta ringer. Men genom beställningar av material i form av broschyrer och andra hjälpverktyg kan de se att att behovet av stöd och vägledning är utspritt i hela landet.

– Dalarna är region som gjort mycket satsningar mot våldet mot kvinnor. Det finns god kompetens och arbetsgivare är medvetna om att det finns våldsutsatta anställda, säger Åsa Witkowski.

Verksamhetschefen på kvinnojouren Kullan instämmer och berättar om Länsstyrelsens förebyggande samverkansgrupp där myndigheter, kommuner, landsting, regioner och organisationer jobbar tillsammans.

– Vi jobbar väldigt bra ihop, det är kul att det märks utåt i landet.

Fakta Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen drivs av NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, på uppdrag av regeringen. Genom den nationella stödtelefonen lever Sverige upp till ett av kraven i den så kallade Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor i hemmet, som trädde i kraft i Sverige 2014.

Behöver du stöd, eller få råd om hur du kan hjälpa en anhörig eller vän? Kvinnofridslinjen nås på 020-50 50 50.