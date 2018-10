Ungdomar får rätt till samtal med psykolog via datorn – utan kostnad

Sedan månadsskiftet ingår det lilla Faluföretaget Pratamera Sverige i den offentliga sjukvården. Bolaget har slutit avtal med Unicare i Vetlanda i Region Jönköpings län. Unicare driver elva vårdcentraler i landet, bland annat i Borlänge. Avtalet ger Pratamera rätt att bedriva vård digitalt över hela landet till landstingstaxa.

För den som kan tänka sig att ha terapisamtal via datorn eller mobilen gäller därmed samma kostnader som behandlingar hos landstinget. Det vill säga högkostnadsskydd, 250 kronor per samtal eller 0 kronor för den som är under 20 år eller har frikort. En begränsning är att patienten måste ha fyllt 18 år för att få delta i samtalsbehandlingen via datorn eller mobilen.

Pratamera är bland de första företagen i landet som har fått rätt att erbjuda behandlingar för psykisk ohälsa via nätet till en landstingsreglerad kostnad för patienten.

– Kry har ett bredare avtal, så de är på ett annat sätt. I Stockholm finns det ett företag som jobbar så här. De startade i somras. De jobbar bara med videosamtal, men de är helt nya, säger socionomen och KBT-terapeuten Patrik Hast, som äger Pratamera Sverige.

Han drog igång företaget 2016. Han fick idén till behandling av psykisk ohälsa via nätet efter ett samtal med svärföräldrarna som bor i Härjedalen.

– De diskuterade hur svårt det var att ha tillgång till psykolog och kompetenta behandlare där de bor, säger Patrik Hast.

För närvarande är det tre personer som arbetar för bolaget. Förutom Patrik Hast är det två legitimerade psykologer. Inom några veckor räknar han med att de har ytterligare två-tre behandlare.

Anna Kinnander är en av psykologerna. Hon tycker inte att det är så stor skillnad mellan att bedriva terapi via video än att mötas ansikte mot ansikte.

– Jag kan tänka mig att många tänker att det är lite stelt att träffas över dataskärmen. Jag uppfattar det inte så. När man väl har kommit förbi allt det tekniska blir det som vilket samtal som helst, säger Anna Kinnander.

Ofta tar patienten en första kontakt via chat. Att kommunicera via chat fungerar för ett första möte, men är inte effektivt när det väl är dags för behandlande samtal. Då övergår de till videosamtal via datorn eller mobilen.

Det finns vissa typer av behandlingar som de inte vill göra digitalt, exempelvis "exponeringsövningar", att en person som har någon typ av fobi, exempelvis mot spindlar, utmanar sin rädsla i en övning.

– Då behöver man ofta träffas eller vara på en viss plats, säger Anna Kinnander.

Ofta gäller terapibehandlingarna via video olika problem kring stress eller självkänsla, höga prestationskrav, sömn, ångest eller lättare nedstämdhet.

De hanterar inte medicinering.

– Vi har ingen läkare kopplad till oss just nu utan då får man hänvisa till vårdcentralen eller om de har en etablerad läkarkontakt redan, säger Patrik Hast.

De tycker inte att videosamtalen passar för behandlingar av mer "komplex problematik eller djup".

– Då kan det vara bättre att hänvisa till vuxenpsykiatrin. Där finns det fler kompetenser att tillgå. Ibland finns det behov av ett team och då är det mycket svårare på det här viset. Då måste man hänvisa, säger Anna Kinnander.

De tycker att de, genom att arbeta digitalt, når nya grupper som tidigare har dragit sig för att söka hjälp för psykisk ohälsa. Personer som har social ångest har lättare att ta ett första steg via datorn. De har även märkt att det är en större andel män som de behandlar via video än vad det tidigare var i terapirummet.

– Män har generellt en högre tröskel för att söka samtalsstöd. Det är jättepositivt att de vågar ta kontakten, säger Anna Kinnander.

Vad gäller journalföring och tystnadsplikt så gäller samma regler för digitala behandlingar som i ett vanligt terapirum.