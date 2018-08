Supersportbil stals mellan Falun och Borlänge – gränspolis och tull varslade

Läs mer: Nytt larm om bilbrand på Tjärna Ängar

Stölden begicks vid 02-tiden och strax efteråt kom ärendet in till polisen.

– Boende i villan noterade att någon tog sig in på tomten via en grind. Man tog sig sedan in i ett garage där bilen stals, en grön Mercedes AMG GTR. Den går väldigt fort och är värd en del pengar, säger Jan Matérne, befäl vid polisens regionledningscentral.

Den tvåsitsiga värstingsportbilen är av årsmodell 2017 och kostar enligt uppgift i nyskick i runda slängar drygt 1,6 miljoner kronor.

I vilken riktning tjuven eller tjuvarna körde iväg är oklart.

– Vi spanar efter bilen och har även sett till att larma tull och gränspolis om den är på väg ut ur landet, säger Jan Matérne.

Polisen tar gärna emot iakttagelser och tips på telefonnummer 114 14.