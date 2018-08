Nu byggs Harrys i Falun – följ med in i den nya lokalen

Efter nio års frånvaro återvänder Harrys till Falun. Helgen den 26-27 oktober kommer restaurangen att öppna i Swedbanks gamla banklokal på Åsgatan.

Förhoppningen från ägarna är att det ska bli det nya utestället för ”äldre” i Falun, men just nu är lokalen fylld med byggarbetare, cement och sågspån.

– Det är Skanska och Peab som har byggt fram tills nu. De har fixat bland annat golv och ventilation. Nu har Cator kommit in, byggföretaget som bygger Harrys runt om i Sverige, och börjat med inredningen och det som gör Harrys till Harrys, säger Jonas Nygårds, restaurangchef.

I rummet vid entrén mot Åsgatan kommer Harrys ha en restaurang, med plats för cirka 180 gäster. För att skilja sig från andra restauranger i Falun kommer Harrys fokusera mindre på hamburgare och mer på husmanskost, menar Jonas Nygårds.

Längst in i lokalen, vägg i vägg mot Stadium, kommer Harrys att ha en lounge – men även ett litet dansgolv, där främst ”äldre” personer kommer att få skaka loss.

– På restaurangen kommer alla få komma in. Men på nattklubben kommer vi ha en rekommenderad ålder på 23-25 år. Men låt säga att en 19-åring äter med en grupp 25-åringar, och att de sen vill gå in och dansa, då kommer denne självklart att släppas in. Men om det är två 18-åringar som bara vill gå in på nattklubben kommer vi säga nej.

Anledningen är att det i dag inte finns något uteställe där ”äldre” kan gå ut och dansa i Falun, enligt Jonas Nygårds.

– Yngre gäster vill ofta gå ut för att ha det fartfyllt och dricka sig fulla, medan äldre snarare kanske vill gå ut och dansa. Harrys kommer vara ett ställe som folk kan gå till när de känner sig gamla på andra ställen, säger Jonas Nygårds.

