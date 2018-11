Nä, nu "blommar" det! – experten: "Betydligt varmare än det brukar"

Få har väl undgått att det varit varmt i november – men några som tagit vara på läget är vissa växter.

Under veckan som gått har redaktionen mottagit bilder på knoppande syrener i Falun.

– Är det sant? Det låter ju lite ovanligt, säger meteorolog Per Holmberg.

Han bekräftar även statistiskt att värmen varit ihållande och onormal.

– Vi har haft en sydlig luftström i stort sett hela november. Den varma luften har kommit söder ifrån. Det har varit varmare än normalt varje dag i november i Dalarna. Betydligt varmare än det brukar.

Varma luftströmmar söderifrån har pumpan in och fört med sig fukt och regn.

– Den varma luften är fuktig. Det har varit mulet och mycket moln.

Under torsdagen hade exempelvis Borlänge 10.9 grader varmt under morgonen.

– Det är betydligt varmare än normalt. Normalt för november är att man har några plusgrader dagtid. Nu var det över tio grader i Borlänge. Det är ungefär sju till åtta grader varmare än normalt.

Men, hittills har inte november 2018 stått för någon toppnotering för temperatur.

– Nej. Tänker man rekord så är det en bit kvar. 2015 slogs värmerekordet för november. Då var det 15.3 grader i Falun. Det är det varmaste som uppmätts i november sedan mätningarna började.

De senaste dagarna har dock inneburit en viss förändring i väderläget.– Det har inte varit riktigt det här kompakta gråmulna vädret. Det har öppnats upp för lite sol också.

Och inför helgen nu så växer ett högtryck in och ger soligt och kallare väder.

– Det ser ut att bli kallare nu. Vi har ett högtryck som förstärks. I och med det blir det lite kalla nätter med minusgrader. Det blir betydligt kallare än det varit.

Det kan bli flera minusgrader under natten till söndag i i stort sett hela Dalarna.

– Temperaturen blir mellan tre till fyra grader i fjällen och i söder mellan sju till åtta grader under lördagen. Under natten till söndagen strömmar kallare luft ner från norr. Det blir nog allmänt minusgrader under natten där i hela Dalarna. Delvis klart under morgonen, men sedan ser det ut att växa fram lite moln. Temperaturen är runt noll i fjällen och tre till fyra grader i södra Dalarna.

Det låter som om syrenerna får det tuffare närmsta dagarna?

– Ja, stackars bladen. Nu har de fått lite liv och värme så kommer det kyla. Det kan bli jobbigt, säger Per Holmberg.