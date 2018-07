Misstänkt cancer noterades i fel bokningsunderlag – patienten skrevs in som oprioriterad

En läkare i Falun misstänkte att en patient eventuellt hade drabbats av cancer. Därför planerades vård inom två veckor där tanken var att genomföra en biopsi. Dock skrevs patienten, med den misstänkta cancern, in i fel system när annan personal förde in uppgifterna i ett digitalt bokningsunderlag. Patienten noterades i systemet som oprioriterad.

Uppgifterna i ett bokningsunderlag styr när en patient ska kallas. Detta underlag skrivs in av sekreterare eller personal på mottagning. I det här fallet skrevs patienten in som oprioriterad på just det området som avgör när en patient ska bli kallad. Enligt lex Maria-anmälan framkommer i utredningen att den som skrivit in bokningsunderlaget antecknat fel datum på ett ställe och rätt på ett annat, detta tolkas då som den mänskliga faktorn. Nu fortsätter utredningen med att se över varför systemet tillåter att skriva två olika datum i samma bokningsunderlag och hur framtida fel ska undvikas.

För patienten med den misstänkta cancern resulterade det hela i att hen blev kallad till mottagningen först tre månader senare och detta efter att själv ringt och frågat vad som hade hänt.

Vårdtagaren är nu opererad och läkarvården har inte funnit några tecken till spridning av cancer. Utredningen slår fast att det inte blev några direkta medicinska konsekvenser av förseningen, men också att patienten självklart lidit på andra sätt av att inte få vård i tid.

