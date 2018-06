Hyllade hiphopartisten till Faluns gratisfestival: "Helt galet bra"

Läs mer: Så blir festivalsommaren i Dalarna - vi har hela listan [+]

Silvana Imam debuterade 2013 med albumet "Rekviem" och har bland annat vunnit P3 Guldgalans "Guldmicken" 2016, priset för årets bästa liveakt. Senare i sommar förväntas hon släppa sitt tredje album "Helig moder".

"Vi har jobbat hårt och det känns mycket roligt att nu få meddela att Silvana Imam kommer till årets Granny Goes Street. Hon gör dessutom bara ett fåtal gig i Sverige i sommar och att vi har lyckats få henne till Granny Goes Street och Falun känns ju helt galet bra!" skriver festivalens arrangör Per Staffas i ett pressmeddelande.

Förutom Silvana Imam är det också klart att Faluduon Summer Kid och 17-åriga Avestatjejen Wilma Pettersson Holmqvist, som vann regionfinalen av musiktävlingen Imagine Sweden tidigare i år, uppträder på festivalen.

Sedan tidigare är det klart att Miss Li och Samir & Viktor kommer till Granny Goes Street i Falun.