Här gör Falumusikerna ABBA:s "Dancing Queen" i country-tappning: "Läskigt att ge sig på"

► Se musikvideon till Martin Riverfield and the wheels of fortunes "Dancing queen":

Martin Engström var basist i John Lindberg Trio i nästan tio år innan han i december 2015 valde att lämna bandet och året därpå kom albumet "Lowdown". I somras släppte han låten "Finns det någon där uppe".

Nu kommer nästa släpp och det är en cover på ABBA:s klassiker "Dancing queen". Men i falumusikernas version har discopopen förvandlats till en countryballad.

- Det är en väldigt fin låt. Den är så bra i original att det är dumt och läskigt att ge sig på den. Så det fick ta sin tid att prova sig fram med den, säger Martin Engström.

Läs mer: Martin Engström från John Lindberg Trio på egna ben

Idén till att göra den omåttligt populära låten fick Martin genom sitt jobb på daglig verksamhet.

- Jag har hand om allsången där och då kör vi låtar som alla känner som schlagers och till exempel ABBA. Så när vi kört "Dancing Queen" har det råkat blivit lite country-tappning, säger Martin.

- En skiva är inte lika viktig att göra längre så vi försöker istället vara lite aktuella hela tiden

Musikvideon, som gjorts med hjälp av Dalapop, till ABBA-covern är inspelad på Grand hotel i Falun samt Sågmyra Herrgård.

- Det var en rolig grej. Vi filmade det mesta på Grand hotel men sen ville vi komplettera med något så vi filmade utanför Sågmyra herrgård. Olof Frejd, som filmade, och hans fru Fanny Wedmark, som syns i videon, blev så förtjusta i herrgården att de köpte den, säger Martin.

Lista: Här är artisterna vi vill se i Dalhalla nästa år: "Skulle behöva lite mer mörker"

I november och december kommer Martin Riverfield & the wheels of fortune gör en julshow, "O Holy Night & A Country Rocki’n Christmas", på Dalasalen i Falun tillsammans med Annsofie Lindström samt gästartisten Per Persson Perssons Pack. Inför det kommer man även att släppa en jul-EP.

- Vi kommer att släppa lite musik pö om pö och nästa år kanske det blir en skiva. Men en skiva är inte lika viktig att göra längre så vi försöker istället vara lite aktuella hela tiden, säger Martin.

Läs också: John Lindberg Trio gör julshow i Falun och Rättvik: "Ett av årets höjdpunkter"