Här är Faluns hemligaste fabrik – satsar på att bli Sverigebäst

De säger att de är kusiner från landet om man jämför dem med skönhetsjättar som L'Oréal.

Men Svenska Krämfabriken i Falun gör fyra miljoner krämer per år och ökar sin omsättning hela tiden. Årets mål är 120 miljoner kronor.

– Vi vill ju bli bäst i Sverige på det vi gör, men allra viktigaste för oss är att bygga ett fint företag, säger Johan Mattsson och Pär Borgersen.

Look good, feel good, do good är deras paroll.