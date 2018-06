Faluduon om att uppträda med Tommy Körberg och Kalle Moraeus i Dalhalla: "På vår bucket list"

Se Good Harvest framför nya singeln "Never could you ever" i klippet nedan:

2017 var ett händelserikt år för Faluduon Good Harvest. De släppte sitt debutalbum "In a life and place like this", följde med som förband på Per Gessles stora sommarturné och genomförde en egen turné under hösten.

Under våren har man haft tid att tänka tillbaka på ett år med många intryck.

- Vi har fått göra flera av de saker som vi fantiserat om att göra. Jag tror att det har varit viktigt att låta det sjunka in, säger Ylva Eriksson och får medhåll av Hanna Enlöf.

- Det var ett väldigt roligt år på många sätt och i vår har vi kunnat stanna upp och reflektera, säger hon.

Men efter en lugn vår så följer en lite mer hektisk sommar. De kommer att göra sexton uppträdanden under juni, juli och augusti där dubbla kvällar som gästartister hos Kalle Moraeus i Dalhalla hör till en av höjdpunkterna.

- Det hade vi ju på vår bucket list att få uppträda med Tommy Körberg, säger Hanna.

- Vi fick ju smaka på Dalhalla förra sommaren med Gessle och det är en fantastiskt ställe att spela på. Det var ett av våra delmål med Good Harvest att spela där och nu har vi snart gjort det två gånger, säger Ylva.

Första speldatumet är den 6 juni på den nystartade Göteborgsfestivalen Garden där bland annat amerikanska rockbandet The National uppträder. Men innan dess så är nu Good Harvest aktuell med nya singeln "Never could you ever" som är första smakprovet på ny musik från duon som kommer till hösten eller vintern.

Låten skrevs och spelades in på mindre än en vecka.

- Det är lite speciellt för oss för processen att skriva och spela in har varit ovanligt kort. Det kanske aldrig händer igen. Den är lite spralligare än det vi gjort tidigare så därför ville vi släppa den till sommaren, säger Hanna.

- Men texten är verkligen inte sprallig. Den handlar en nära väns kärleksliv, säger Ylva.

Deras debutalbum släpptes på Per Gessles skivbolag Space Station 12 men denna låt kommer att ges ut tillsammans med Dalapop.

- Vi är nöjda med samarbetet vi haft, men nu ville vi prova att göra det utan bolag och i stället genom Dalapop som vi redan har ett fint samarbete med, så ser vi hur det landar och hur vi vill göra framöver, säger Ylva

Här kan du se Good Harvest live i sommar:

6/6 - Garden, Göteborg

8/6 - Ragunda Fors Kyrka

9/6 - Skebobruks Pub, Skebobruk

27/6 - Le Pop-Up Du Label, Paris

5/7 - Vårdklockans kyrka, Visby

14/7 - Malungsfors visfestival

17/7 - Sommarlund, Lund

21-21/7 - Dalhalla, Rättvik (med Kalle Moraeus)

24/7 - Gröna Lund, Stockholm

2/8 - Parksnäckan, Uppsala

3/8 - Nöjesfabriken, Karlstad

4/8 - Gainesville, Eskilstuna

10/8 - Trädgårdsgillet, Landskrona

11/8 - Parkfestivalen, Falköping

24/8 - Oskarshamnsdagarna, Oskarshamn

