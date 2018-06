Falu kommun skickar 19 till Almedalen – Här är de som åker

Falu kommun har fler politiker och tjänstemän än på länge på plats i Almedalen.

Orsaken är satsningen ”Tillsammans för varje barn” mot psykisk ohälsa. Falun är värd för ett seminarium som även ska visas på hemmaplan.

Kostnaden för deltagare i Almedalen är 218 500 kronor.

I helgen på Gotland startar Almedalsveckan, samlingsplatsen för politik och samhällsfrågor.

Ett av alla seminarier är ordnat av Falu kommun, på måndag eftermiddag. Rubriken är ”Tillsammans för varje barn - Kan samverkan rädda barnen från psykisk ohälsa?”

DT har tidigare berättat om arbetssättet ”Tillsammans för varje barn”. Landstinget Dalarna och Falu kommun samarbetar. Pilotprojektet startar i höst. Ett nybildat team med olika arbetsgrupper ska rycka ut vid tidiga tecken på ohälsa och svårigheter i skolarbetet. I första etappen ingår familjecentraler, Hälsinggårdsskolan och förskolorna Tallkotten och Lunden.

Satsningen väcker intresse i landet. Modellen bygger på det skotska samarbetet ”Getting it right for every child”.

Kommunen planerar nu att sända seminariet och visa på biblioteket i centrum och Kulturhuset tio14. Tanken är också att ungdomar i Falun ska kunna ställa frågor till panelen vid ett senare samtal angående ungas psykiska ohälsa.

Deltagarlistan från Falun består av politiker och tjänstemän, sammanlagt 19 personer. Kommunens kostnad för resa, boende och deltagaravgift är 11 500 kronor per person.

Falun har hittills legat lågt med deltagande i Almedalen, betonar Susanne Norberg (S), kommunalråd.

- Men här kan vi lära av varandra och få möjlighet att synas.

Det gäller även i frågor som rör bostadsbyggande där kommunen vill satsa på marknadsföring, säger Susanne Norberg.

Christina Knutsson, (S), ordförande för socialnämnden, åker till Almedalen för första gången. Även hon är positiv och framhåller fördelar för projektet.

- Vi ser ett behov här av tidiga insatser och vill trycka på.

Fortfarande finns hinder för samverkan kring barns hälsa, exempelvis sekretessregler, som kan kräva ändringar i lagstiftning, säger Christina Knutsson.

Finns inte andra sätt att påverka till lägre kostnad?

- Men vi har också ett ansvar för omvärldsspaning. Och nu kan vi ta del av hur andra jobbar.

Här är listan över deltagare från Falu kommun:

Politiker: Susanne Norberg (S), Jessica Wide (S), Joakim Storck (C), Kenneth Wåhlberg (S), Maj Ardesjö, (MP), Christina Haggren (M), Christina Knutsson (S) och Liza Lundberg (S).

Tjänstemän: Kjell Nyström, t f kommundirektör, Sara Tigerström Monfelt, ledningsstöd, Emelie von Bothmer, kommunikationschef, Linda Wallin, näringslivschef, Magnus Fridsén, exploateringschef, Margaretha Åslund, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnad, Gustaf Goth, chef för elevhälsan, Jonatan Alamo Block, barn- och utbildningschef, Gustaf Malmberg, grund- och särskolechef, Johan Svedmark, gymnasiechef, och Magnus Nordahl, chef för socialtjänstens barn- och familjesektion.