Erik Augustin Palm: Steget inte alltid långt mellan LA och Dalarna

FALUN. Den här veckan inleds mitt sommarvikariat som DT:s nöjesredaktör, och det är med entusiasm jag återvänder till hembygden från min frilans-hustle i Los Angeles, till uppdraget att ta över rodret under årets mest intensiva kultur- och nöjesperiod i Dalarna. För utbudet dessa sommarmånader är inte bara överväldigande sett till siffror, utan även till bredd och djup. Det är med glädje jag konstaterar att steget inte alltid behöver vara särskilt långt mellan Dalarnas nöjesliv och den kreativa eklekticismen i downtown LA. Det gör mig till en stolt Kalifornien-mas.

Naturligtvis erbjuder sommaren i Dalom på det bredaste – som Sveriges härligaste och största dansbandsorgie, i Malung 15-21 juli, och det mest autentiskt knätofspastorala – som gångna veckans spelmansstämma i Bingsjö, och nästa veckas folkdansfestival Nordlek i Falun. Vidare till en myriad dalapräglade kultur- och nöjeshändelser, från bygdespel till kulturvandringar. En lika landskaps- som livsbejakande grund, och del av kärnan i den opretentiösa atmosfär som är så befriande att mötas av här hemma. Särskilt efter att ha serverats på tok för många svindyra japanska cold brew-sorter av skitnödiga DJ-snubbar på minimalistiska Silver Lake-kaffebarer.

Men det finns gott om pretentioner även i Sveriges rödmålade hjärta – precis som sig bör. En regions nöjesliv har ju ingen riktig bredd, om inte även det ovanliga och oväntade tillgodoses. Ambitionerna att forma nyskapande utrymmen är många, både för kreatörer härifrån – och för de långt bortifrån. Och man lyckas, gång på gång. Närmst till hands ligger helgens Gagnef-festival, den sista någonsin - som på sina 17 år har växt till landets mest intressanta festival i gränslandet mellan musik och konst, tillika en urkraftskälla för kreativ korsbefruktning på dalamark.

Där deltar bland annat den experimentella ljusdesignern Tobias Rylander från Rälta i Dalarna, som också bor i LA – liksom akter som sydafrikanska performance art-duon FAKA, som via konst, mode och musik förmedlar erfarenheter av att vara svart och queer i ett heteronormativt postkolonialt Afrika. Nu ska de vogua i Ängsholns folkpark.

Och så käraste Peace & Love i Borlänge nu i veckan, någonstans mellan det folkölsfolkliga och hippie-hippa, och fortsatt med det ädla syftet att vilja berika med musik såväl som med samtal. Och med ett program som svänger från cementerade publikfavoriter som Thåström och Magnus Carlsson, till en danssuperstjärna som DJ Snake, till panelsamtalsscenen Athena, samt alternativa akter som Slowgold, Pale Honey, Maple & Rye och The Hanged Man, lär man lyckas med det. Och så har ju Dalarocken uppstått, förvisso med ett ytterst apart program – men nostalgin väcks! Dalanärvaro blir det även på Sveriges största festival Way Out West i Göteborg i augusti, där Peace & Love-favoriten Skott från Vikarbyn – som hyllats av Katy Perry och Lorde – framträder.

Därutöver är listan lång över dalasommarens kulturella läckerbitar. Från Dalhalla, där både Morrissey och Elvis Costello tyvärr har ställt in, men där allas vår art pop-kween Björk lyser upp kalkbrottet 14 juli. Och så mysigt obskyra Skenstafestivalen i Säter nu i juli, med max 400 gäster per dag och artister som Ebbot och Nicolai Dunger, som liksom övriga artister på hemsidan har fått kaninhuvuden à la en David Lynch-feberdröm. 16-18 juli kan kids få kvalitativ filmisk input, på feministiska Ladyfestfilms filmverkstad för tjejer i Avesta – för tredje året i rad. Lite äldre ungdomar kan förverkliga art house-drömmar på Filmcamp Borlänge, 30 juli-3 augusti. För alla fans av experimentell dans och rörelse lär dansfestivalen Are You Kid-Ing på Lokstallarna i Falun i augusti leverera, där Falubördiga Berlinbaserade koreografen Daniella Eriksson leder dansare från Tokyo till Schweiz. Och som kitt mellan mycket av detta står de suveräna resurscentrumen Dalapop och Film i Dalarna.

Jag inledde min journalistbana som ungdomsreporter på DD och FK i Falun på 90-talet, där jag mellan visningar på kulturbiografen Röda Kvarn hängde på Valhall Ungdomens Hus och fick intervjua band som Bob Hund. På somrarna recenserade jag världsartister på Falun Folkmusik Festival. En fin ungdomstid i en kulturlän, som så småningom ledde mig i riktning mot Kalifornien, där jag nu i tio år har frilansat för svenska medier. Och under kortare hembesök har har jag ibland varit orolig för att något har gått förlorat här. Men det är en oro stillad av utbudet här i sommar. Både otvunget och hajpat. Både traditionsrikt och mot strömmen. Så som Dalarna bör vara.

Erik Augustin Palm, vik. nöjesredaktör

