Duo misstänktes ha gjort inbrott i kyrka – ska ha varit påverkade av narkotika

Vid klockan 16.30 på tisdagseftermiddagen fick polisen samtal om att två män har tagit sig in i en kyrka i Främby i Falun. Inledningsvis trodde polisen att de båda männen hade brutit sig in i kyrkan men då polisen anlände till platsen kunde man inte se att männen hade brutit sig in eller att de hade försökt stjäla något från kyrkan.

Däremot ansåg polisen att de båda, samt ytterligare en man som påträffades i anslutning till kyrkan, visade tecken på att vara påverkade av narkotika. Dessutom hittades en mindre mängd preparat som misstänks vara narkotika.

Trion medtogs för provtagning. De är nu misstänkta för ringa narkotikabrott.