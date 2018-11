Falukonstnären Lisbeth Boholm ställer ut på hemmaplan: ”Jag är ganska tom innan jag börjar”

”Det är skönt att du inte målar djur som alla andra”. En kvinna fällde kommentaren till Lisbeth Boholm under en vernissage för något år sedan. Efter en stund kom hon tillbaka – hon hade upptäckt att det var djur på de flesta tavlor.

– Det var lite märkligt, men ändå något positivt. Det kanske inte spelar så stor roll vad jag målar, det är måleriet i sig som är viktigast, säger Lisbeth Boholm.

Nu är det dags för henne att ställa ut hemma i Falun, vilket inte sker så ofta. Hon har sin ateljé en bit utanför stan, med en imponerande takhöjd. Från fönstret kan man titta på alla skulpturer i trädgården, gjorda av hennes man, som dog för några år sedan.

– Det är lite roligt att Ramhuset ville ha en utställning. Jag ringde till dem för att sälja lite litografier, men då ville de att jag skulle ställa ut i stället. Jag gillar att komma till lite olika ställen, det blir en annan publik på en ramverkstad jämfört med ett galleri.

Det blir en utställning främst ägnad åt hennes måleri, men även med en del litografier.

– Det är roligast att måla och det är svårt att få tid till något annat. Det var skönt när jag till sist bestämde mig för att fokusera på det. Jag gillar själva hantverket, att hålla på med färgerna. Men det var inte så hippt att syssla med klassiskt måleri när jag började. Men när min man Kent dog så kände jag att livet är för kort för att vara rädd för saker eller låta fel saker ta ens energi. Det är mycket som är roligt, men det är skönt att ägna mycket tid åt en sak.

En utställning har funktionen av en kvartalsrapport, ett tillfälle att se strukturer och göra en nulägesanalys. Vad är det som formats och formulerats på dukarna? Lisbeth Boholm jobbar koncentrerat, men uppkomsten av själva motivet kan kännas nästan slumpartat.

– Jag är ganska tom innan jag börjar och får analysera orsaker och sammanhang efteråt. Jag minns när jag skulle måla ett rutigt golv och skulle måla in en kvinna i bilden. Jag googlade ”gammal kvinna” och hittade en bild. Det visade sig sedan att hon var gift med målaren Modigliano och det fanns en tragisk livshistoria om hur hon tog livet av sig. Jag skulle bara måla ett rutigt golv och hittade en hel berättelse.

Det är bara att följa med, jag jobbar inte med förutbestämda teman

Att ägna tid åt ett fåtal saker är något som gäller även motiven. Under perioder kan det vara vissa saker som helt enkelt vill fram. Ett tag var Lisbeth Boholm som besatt av att måla Gustaf V, efter att ha kommit över en bok med gamla foton. Till och med när hon egentligen skulle måla en tavla med Leksands spelmanslag så blev spelmännens ansikten till en massupplaga av den gamle kungen.

– Man är inte klar med ett motiv förrän man är färdig. Efter jag hade fått barn så blev det mycket djur, leksaker och liknande. Samma när min man dog, det kom det stora klot in i bilderna under en period. Det är bara att följa med, jag jobbar inte med förutbestämda teman. Jag kan inte hitta på vad jag ska måla, det smyger sin in ändå.

Fakta: Lisbeth Boholm

Född 1966, uppvuxen i Tällberg, Leksand.

Bosatt och verksam i Falun.

Arbetar även som kursansvarig och konstlärare på Fornby folkhögskola i Borlänge

Vernissage på Ramhuset i Falun lördag 17/11 klockan 12.00-16.00.