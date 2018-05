Emil Hjälte när KIK cupskrällde mot Mora: "Vi krigade in i kaklet"

Det gällde visserligen bara en regional kvalfinal till Svenska cupen.

Men det fanns mer i potten än så för Kvarnsvedens IK och IFK Mora på Ljungbergsplanen under en stekhet onsdagskväll i Borlänge.

Glödheta hemmalaget och division 3-ledaren Kvarnsveden ville visa sitt värde mot ett lag som till vardags spelar högre upp i seriesystemet. För IFK Moras del var kvalfinalen en chans till ett trendbrott efter mardrömsstarten i division 2.

Nykomlingen Mora har efter 0–0-resultatet i premiären mot Valbo förlorat sju raka matcher i tvåan, och i tävlingssammanhang har segrarna kommit i DM-kvalet mot Gustafs, 3–2, och Bullermyren, 10–0, på vägen fram till kvalfinalen mot KIK – som i sin tur slagit ut Tunabro och Korsnäs.

Inför matchen – i Sportens timslånga livesända uppsnack till finalen – menade Mora-skippern Lasse Ericson att han inte såg topplaget Kvarnsveden som ett lag från en lägre division – utan att de båda manskapen var jämnstarka.

I första halvlek var det också Kvarnsveden som förde spelet i långa stunder, utan att skapa de riktigt heta chanserna. Möjligheterna begränsades till Ferhat Tayfurs direktskott över och Emil Hjältes behärskade avslut från nära håll som räddades av en Moraback.

Mora å sin sida hade en boll i mål med knappa halvtimmen spelad. Anders Johanssons skott friställde, via en KIK-försvarare, Per Fyhr som rullade in 1–0. Den assisterande domaren höll flaggan nere, men huvuddomaren Robert Nyberg korrigerade beslutet och dömde bort målet, korrekt, för offside.

Mot slutet av halvleken fick KIK:s Emil Hjälte dubbla skottchanser, men Moras 17-årige Gustav Malmsten täckte förtjänstfullt vid båda tillfällena.

Det dröjde till andra halvlek och matchens 54:e minut innan dödläget bröts på Ljungbergsplanen. Jesper Ottosson-Lassis sprang sig fri och gjorde inget misstag mot Ludvig Larsson: 1–0 till Mora.

Hemmalaget jagade desperat efter en kvittering och kom nära när Emil Hjälte nickade över i den 79:e minuten. Strax därefter kom Moras Anders Johansson fri och kunde ha stängt matchen, men hans blandning av pass och avslut rann över kortlinjen och ut till ingenting.

I kvitteringsjakten skapade sedan Kvarnsveden ett par fina chanser tack vare Ferhat Tayfurs begåvade passningsfot.

Först frispelade yttern Jonathan Forsberg, då Moras Sebastian Winther kom ut bra och räddade.

I den 84:e minuten hittade Tayfur fram till en fri Carl Villwock som inte gjorde några misstag och tog matchen till förlängning med sitt kyliga 1–1-avslut.

Väl i förlängning fick matchen slutligen lite nerv värdigt en kvalfinal när trötta spelare jagade ett avgörande.

Kvarnsveden fick sitt drömavslut – och rubrikmakarna sitt drömnamn – när Emil Hjälte nickade in matchavgörande 2–1 fem minuter in i förlängningen. Det efter ett drömanfall som involverat Carl Villwock, Jasper Nehrer och inbytte Jonatan Forsberg innan Hjälte nickade bollen i mål efter att sekvensen innan träffat stolpen.

– När den först tog i stolpen hann jag tänka att det skulle bli en sån match när vi inte fick in bollen. Så det var riktigt skönt att sätta dit "2–1:an". Det blev en riktig cupfinal av det här med förlängning och allting, och sett över hela matchen så hade vi mest boll och flest chanser, säger Emil Hjälte.

I nästa cupmatch väntar vinnaren från Gästriklands kvalspel – Sandvikens IF – för Kvarnsveden.

– Kul att möta lag från högre upp (division 1), så man har något att mäta sig emot. Känns som att vår nivå skulle kunna hålla division 2-klass, så det ska bli roligt.

IFK Mora har lättare att hålla sig för skratt.

Men lagkaptenen Joakim Kullberg lyfte fram det spelmässiga fallet framåt för division 2-jumbon.

– Givetvis hade en seger varit skön. Men vi står upp bra mot ett skickligt Kvarnsveden och gör en bra match i 90 minuter. Det är ett steg i rätt riktning och något som vi får ta med oss i fortsättningen, säger Kullberg.

Härnäst väntar en hyperviktig match för Mora som möter bottenkollegan Norrtälje borta på lördag som är på rätt sida kvalstrecket, men bara tre poäng före dalalaget.

Matchen startar klocka 16 och livesänds för Pluskunder på Sportens sajter.

DM-kvalfinal, Svenska cupen

Kvarnsvedens IK-IFK Mora 2–1 e.fl. (0–0)

Målen: 0–1 (54) Jesper Ottosson-Lassis, 1–1 (84) Carl Willwock, 2–1 (95) Emil Hjälte.

Domare: Robert Nyberg

Publik: Ett 70-tal på Ljungbergsplanen

Kvarnsvedens väg till kvalseger

Kvartsfinal: Tunabro (div 4, b), 8–0

Semifinal: Korsnäs (div 4, b), 3–0

Final: Mora (div 2, h), 2–1 e. fl.

