Elin Henriksson: Kan MP:s öppning för politiskt sidbyte i Ludvika få fler efterföljare?

Inför riksdagsvalet 2014 satsade Miljöpartiet på att bli tredje största parti. Efter ett rekordval med 15 procent i EU-parlamentet verkade det inte orealistiskt. I år har kampen främst handlat om att behålla en plats i riksdagen.

Tack vare, eller ska man kanske säga på grund av, den torra sommaren kan partiet nu andas ut i det avseendet. Med sex procent i opinionsmätningarna tyder allt på att de klarar fyraprocentsspärren.

Men MP kan inte förlita sig på nya klimatkriser om de åter vill satsa på att locka stora väljargrupper. För även om klimatet seglat upp som en brännhet fråga i årets val är det fortfarande sjukvård, migration och skola som toppar listorna över väljarnas viktigaste frågor.

Vad kan man vänta sig av MP där? Med den senaste mandatperioden som måttstock är det en kopia av S:s politik man drar sig till minnes.

Detta har Miljöpartiet i Ludvika bestämt sig för att sätta punkt för. De kan tänka sig att bryta blockpolitiken och är beredda att ingå i vilken majoritet som helst för att få igenom sin politik.

De satsar på miljön, men ger även uttryck för en välbehövlig optimism och har idéer inom barnomsorgen, bostadspolitiken och turismen.

Mycket tyder på att MP även nationellt skulle tjäna på att lägga om kursen och fundera över hur de ska sluta uppfattas som en nickedocka till S. Under valspurten har de valt att satsa ensidigt på klimatfrågan, men om de vill växa under nästa mandatperiod bör de allvarligt fundera över vilken riktning de vill ta i övriga frågor.

MP framstår som ett enfrågeparti, men så behöver det inte förbli och deras plats på höger-vänsterskalan är inte given. Efter riksdagsvalet 2002 förde de samtal om att bilda regering med L, C och KD, och redovisades i SVT under valnatten separat från de två blocken. ”De rödgröna” fanns inte.

Och de goda valresultaten i EU-valet berodde främst på att de lyckades locka medelklassen i storstäderna. Delvis för att partiet där inte uppfattas som en del i den rödgröna massan, utan kunde gå till val som ett eget mittenalternativ.

I årets riksdagsval söker sig dessa väljare till C, som enligt SCB sensationellt nog har sitt starkaste väljarstöd i Stockholms kommun.

Det finns mycket som kan förena MP med de liberala partierna. Tillsammans med C kan de bli en stark och välbehövlig kraft mot den växande främlingsfientligheten. Med L kan de söka samförstånd i de viktiga skolfrågorna.

Det är också troligt att MP kan vinna gehör för viktiga miljöåtgärder om de sträcker ut en hand till de liberala partierna. Strategier för att låta förorenaren betala för de egna utsläppen är väl förenligt med den liberala ideologin.

De liberala krafterna behöver samlas i en optimistisk syn på människan och gemensamt kämpa för en ljus framtid. Då kan MP inte vara en marionettdocka i S:s händer, som endast driver klimatfrågor.