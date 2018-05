DEBATT: Politikerna måste sluta slösa skattebetalarnas pengar på saker som Faluborna inte har någon långsiktig nytta av

De allra flesta betalar mer än halva sin lön i skatt. Det är mycket, och särskilt som en hel del av pengarna går till helt andra saker än kärnverksamhet som sjukvård, skola och polis och annat i vår gemensamma välfärd. Och allra värst är att stora summor slösas bort helt i onödan.

En sjuksköterska eller brandman med 30 000 i månadslön betalar mer än halva sin lön i skatt. Någon kanske tycker att det låter mycket, men det är faktiskt sant. Arbetsgivaravgiften på 9 500 kronor i månaden är egentligen en skatt som betalas av den som arbetar, på det kommer 9 000 kronor i kommunalskatt och sedan ger jobbskatteavdraget 2 000 kronor tillbaka varje månad.

För de 23 000 kronor som återstår varje månad betalar vi sedan moms, bensinskatt och andra konsumtionsskatter. Hur mycket beror på vad man köper, men i genomsnitt landar det på ungefär 4 500 kronor i månaden i skatt på konsumtion. Har du 30 000 i lönekuvertet före skatt betalar du alltså 21 000 kronor i skatt på din lön.

Skatter är till för att finansiera verkligt gemensamma saker som dagis, äldreomsorg och försvar. Men allt för mycket av våra skattepengar slösas bort utan nytta för de som betalar. Därför finns Slöseriombudsmannen, för att varje dag lyfta fram nya exempel på slöseri och för att avkräva dem som är satta att förvalta våra gemensamma resurser att vara minst lika sparsamma som vi är med våra egna pengar.

I Falun har Slöseriombudsmannen till exempel uppmärksammat hur skid-VM kostade skattebetalarna 240 miljoner kronor. Bara hoppbackarna – som kommunpolitikerna inför VM kallade för ett av Sveriges och Europas mest kända landmärken – kostade 175 miljoner kronor och ingen kan väl på allvar hävda att Faluborna har någon större nytta av dem i dag?

Men i Falun är det inte bara det iögonfallande slöseriet som kostar skattebetalarna onödigt mycket pengar. Minst lika allvarligt är det systematiska slöseri som kommer av bristande styrning och effektivitet i den kommunala verksamheten. Det handlar inte om att personalen ska springa snabbare, utan om att verksamheten kan organiseras smartare.

En studie som WSP gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att Falun skulle kunna spara 292 miljoner per år om kostnaden för den kommunala verksamheten kunde sänkas till genomsnittsnivån bland de kommuner som ger sina medborgare bäst välfärd till lägst kostnad. Det är lika mycket som 2 700 skattebetalare betalar in till kommunens kassa varje år eller lite drygt 5 000 kronor per Falubo och år.

Det är hög tid att vi som skattebetalare ställer högre krav på politiker och tjänstemän att sluta slösa med våra skattepengar. Det vi betalar i skatt ska gå till välfärd och det som blir över är vi faktiskt bäst lämpade att bestämma över själva.

Johan Gustafsson, chef för Slöseriombudsmannen