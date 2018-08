Därför orsakade åskan bränderna: " Kraftiga vindstötar "

Under onsdagskvällen rapporterade vi om ett flertal bränder som följd av det kraftiga åskvädret som drog in över Dalarna. Fallande träd i Ludvika och en övertänd lada nära bebyggelse i Enviken var bara en del av händelserna. Forecas meteorolog Ian Engblom tror sig veta svaret bakom ovädret.– Åskmoln brukar producera kraftiga vindstötar

Efter onsdagskvällens oväder som drabbade främst Falun, Borlänge och Ludvika inkom flertalet larm om bränder som följd av åskan. Flera träd träffades av åskan och orsaken tror man är de kraftiga vindstötarna som kom med den kraftiga åskan, säger Ian Engblom, meteorolog på Foreca.

– Det troliga är att i samband med åskskurarna kom det kraftiga vindstötar. Åskmoln brukar producera kraftiga vindstötar.

Det ostabila vädret kommer hålla i sig för dalarnas del under fredagen då ett lågtryck kommer in från sydväst fortsätter Ian.

–I samband med det kommer det bli lite blåsigt med risk för åska. Under fredagsmorgonen och förmiddagen kommer det även bli en hel del nederbörd. Under helgen kommer dalarna få in lite svalare temperaturer också. Under 20 grader och 20 som max, avslutar Forecas meteorolog Ian Engblom.