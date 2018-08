Dåligt väder – det oroar båtfolket mest

Det mest positiva med båtlivet är chansen att få vara ute i naturen, lugnet och chansen att få umgås med sin familj och/eller partner.

– Det är tydligt att svenskarna är ett naturälskande folk. Att båtlivet ger dem en efterlängtad chans att leva ett enklare, lugnare liv närmare naturen, säger Arvid Böhm, båtexpert på If, i en kommentar till undersökningen.

Dåligt väder är något som väcker oro. 22 procent tycker att det är det jobbigaste med båtsemestern.

Flytväst, att undvika alkohol och ha mobiltelefonen i ett vattentätt skal i ett snöra runt halsen, är tre viktiga och bra tips för ett säkrare båtliv, anser If.

- Och självklart ska du behärska din båt och kunna sjöreglerna. Båtsäsongen är kort i Sverige, och under vinterhalvåret hinner man glömma mycket. Ta fö­r vana att fräscha upp regler och manövrering i lugn och ro under goda förhållanden, innan du ger dig ut på öppet vatten, tipsar Arvid Böhm.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 23 april – 2 maj 2018 har sammanlagt 3 508 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

FAKTA: Jobbigaste med att vara ute med båten

Oro för dåligt väder 22 %.

Andra okunniga båtägare 10 %.

Lägga till 8 %.

Dåligt med plats vid bryggor 6 %.

Många personer som samlas på liten yta 5 %.

Navigera 4 %.

Slussa 3 %.

Annat 9 %.

Tycker aldrig att det är jobbigt att vara ute med båten 31 %.

Källa: If

Fakta: Vad är det roligaste med att vara ute med båten

Vara ute i naturen 28 %.

Lugnet 23 %.

Umgås med partner/familj 15 %.

Möjligheten att ta sig till avskilda platser 14 %.

Manövrera båten (själva seglingen) 5 %.

Umgås med andra båtmänniskor i hamn 4 %.

Annat 8 %.

Tycker aldrig att det är roligt att vara ute med båten 2 %.

Källa If