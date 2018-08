Classic Car Week inte enbart en fest – så jobbar blåljuspersonalen: "Det behövs en fungerande sjukvård"

Classic Car Week lockar tusentals besökare varje år och med det följer en högre belastning av blåljuspersonal. Samtidigt ökar alkoholförsäljningen som resulterar i en hel del fylleri. – Vi har ett gott samarbete med blåljuspersonal under hela veckan och det har varit lugnt än så länge, meddelar beredskapssamordnare på Landstinget Dalarna Ingela Boberg.

Under den pågående Classic Car Week- veckan har vi tidigare rapporterat om stökiga kvällar och nätter, och två anmälda våldtäkter under evenemangets första dagar. En utarbetad arbetsplan av bevakningen under hela veckan har gjorts under ledning av polisinsatschef Sven Bertil Björklund. Extrainsatta polisresurser från både Örebro och Värmland finns på plats under veckan och en extra ambulans kommer finnas tillgänglig under torsdagens cuising. Myndigheter vi talat med är eniga om att samarbetet mellan blåljuspersonal, arrangörer, kommuner och samhället fallit väl ut.

Ingela Boberg har precis avslutat ett samverkansmöte med blåljuspersonal på Rättviks Räddningstjänst när jag möter henne. Hon är beredskapssamordnare på Landstinget Dalarna och jobbar mycket med att leda arbetet vid krissituationer. Hon är även tjänsteman i beredskap dagtid. Tjänsteman i beredskap är en funktion som finns inom alla Landsting dygnet runt och som kontaktas om det händer en allvarlig händelse.

– Vi är ett turistlän och då behövs det en fungerande sjukvård både i vardagen och vid olika evenemang . Vi har alltid samverkansmöten med blåljuspersonal i samband med såna här stora evenemang. Ambulansen är på plats när det gäller och vi tycker det fungerar bra.

Ingela ger en positiv lägesbild och inga större händelser har rapporterats, men att folk förtär alkohol är något man inte kan bortse från.

– Det blir en del fylleri, vilket är tråkigt. Det bästa vore om de höll sig nyktra och att samtidigt kunde njuta av evenemanget, säger Ingela.

På Systembolaget i Rättvik är det lugnt under onsdagsförmiddagen. För säkerhetsskull har Systembolaget valt att ha väktare på plats under hela veckan medan evenemanget pågår. Presschef på Systembolaget Lennart Agén berättar mer.

– Väktare är på plats under hela veckan för att hålla ordning i butiken samt för att slussa in folk. Vi har ett brandsäkerhetskrav vi måste följa och i Rättvik får det vara max 125 personer inklusive personal som vistas i lokalen samtidigt. Vi har inte fått några inrapporterade incidenter utan det har fungerat väldigt bra. Sen är vår praxis att vi säljer inte till någon som verkar vara påverkad eller om vi misstänker att langning förekommer. Sen blir det givetvis en ökad försäljning under hela denna vecka, säger Lennart.

Även blåljuspersonalen som ambulansen ger en positiv bild av hur veckan varit gällande olyckor och skadefall. En extra ambulans kommer sättas in under torsdagens cruising och man klarar av arbetsbelastningen med ordinarie resurser meddelar Fredrik Forselius, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Dalarna.

– Vi har haft samma bemanning i flera år. Erfarenheten säger oss att det behövs en extra ambulans under cruisingen. Vi har inte haft så mycket uttryckningar och natten mellan tisdag och onsdag var lugn. Vi har en god samverkan med räddningstjänst, polis och samhället och får genom det en bra lägesbild, säger Fredrik Forselius.

Classic Car Week avslutas nu på lördag den fjärde augusti.