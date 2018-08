Brev till ledarsidan: "Att säga att skolan inte är prioriterad av Hedemoras kommunledning är fel"

Vi i majoriteten, S, V och C, i Hedemora kommun skriver med anledning av den mycket oseriösa ledare som publicerades i dag.

Vi är förvånade att en politisk redaktion inte kontrollerar de uppgifter som i ledaren sägs vara fakta mer noggrant så att läsarna inte förleds och ”fake news”-debatten ytterligare förstärks.

Inga beslut om nedläggningar eller förändringar av antalet klasser i byskolorna är över huvud taget tagna, vilket ni på ledarredaktionen lätt kunnat kontrollera genom att läsa de protokoll som finns på kommunens anslagstavla. Det finns heller inget beslut om några stora neddragningar i personal, vilket påstås i texten.

Fakta är att Hedemora kommun är en liten kommun som haft och har ett stort flyktingmottagande som är berikande och positivt för kommunen, men som också ställer krav på omställningar och förändringar, ibland med snabba kast i verksamheten.

I Hedemora kommun går 22 procent av eleverna i friskolor vilket är mest i länet. Borlänge är tvåa med 10 procent och Falun trea med 6 procent.

Antalet nyanlända elever är högst i länet 2017 med 19 procent.

Med ovannämnda fakta så har bildningsförvaltning och -nämnd i Hedemora en större utmaning att göra omställningar i sin verksamhet än andra. Omställningar är dock något som görs i alla verksamheter och kommuner utifrån de förutsättningar som finns i realiteten.

Jämförelsekostnaden per elev i grundskolan 2017 är i Hedemora är 123 000 kronor per elev medan riksgenomsnittet är 109 000 kr per elev.

I budgeten för 2018 fick bildningsnämnden en förstärkning med nära 10 miljoner kronor jämfört med 2017. Alltså ingen besparing. Att säga att skolan inte är prioriterad i budgeten och av kommunledningen är då en felaktig slutsats.

Att en förvaltning vill ha utökade resurser i budgetarbetet är inget ovanligt. I vårt arbete inför budgeten 2018 fanns önskemål om nästan 100 miljoner utöver den budget som fanns från de olika förvaltningarna. I ledaren beskrivs det som att det är något unikt för skolan men ingen förvaltning får sina önskemål uppfyllda till 100 procent.

Vi kan inte hålla med om att kommunens ekonomi är ansträngd. Vi har inga underskott som ska betalas tillbaka och har betalat av en stor del av den pensionsskuld som många andra kommuner har kvar. Kommunen har heller inga egna lån. De extra pengar som staten delade ut 2016 och 2017 för vårt stora flyktingmottagande är inget som går att spara utan de ingår i det verksamhetsår de betalas ut och då gäller det att placera dessa pengar så att de gör mest nytta för hela kommunen i framtiden. Vi valde då att betala av vår pensionsskuld så att kostnaderna blir lägre flera år framöver och de pengarna kan användas i verksamheterna i stället.

Att utan bakgrundskontroll angripa projektet med sextimmars arbetsdag, som startas för att se om det kan underlätta för de som arbetar i hemtjänsten och minska sjukskrivningsgraden, är oansvarigt. Att ställa verksamheter mot varandra på det sätt som görs i ledaren är ojuste.

I fortsättningen förväntar vi oss att det som publiceras under ledarsidan angående Hedemora kommun är ett faktabaserat och kontrollerat underlag.

Ola Gilén (S), ordförande kommunstyrelsen

Kristina Lundgren (C), vice ordförande kommunstyrelsen

Kenneth Andersson (V), ledamot av kommunstyrelsen

SVAR DIREKT

Det primära skälet till kommunledningens ilska är att det i "dårraden" i dagens papperstidning, det blå utrymmet ovanför rubriken, stod att "S, C och V tvingas stänga Västerby skola i Hedemora". Där saknades tre viktiga bokstäver: "kan". Beslut är inte fattat i frågan, vilket också klart framgick av ledartexten. Vi beklagar eventuell förvirring som kan ha uppstått, och saken förtydligas i morgondagens tidning.

De föreslagna sparåtgärderna avseende personal beskrivs som just förslag (och inte beslut) så det är högst oklart varför kommunledningen är upprörd över den delen.

Kring den del i kommunledningens svar som rör budgeten, och hur den sätts, hänvisas (återigen) till era partikolleger.

Bildningsnämndens ordförande Anki Rooslien (S) har i tidningen sagt "Vi visste redan förra året att vår budgetram inte skulle räcka för oss" samt att "Men man tog beslut om den i kommunfullmäktige och det måste vi förhålla oss till och därför måste vi nu spara 15 miljoner kronor men det är en oerhört svår situation" (senare har konstaterats att man behöver spara mer).

Joakim Nordström (C) har reservat sig mot budgetramen och sagt att det är "ohederligt" att tvinga bildningsnämnden att spara dessa resurser då kommunledningen varit väl medveten om läget.

Mest anmärkningsvärt i kommunledningens svar är ändå att man – till synes helt ogenerat! – pekar på flyktingar och friskolor som förklaring till läget. Inte minst intressant är att Centerpartiet gått med på den historieskrivningen.

Avslutningsvis är det i sig skruvat att kommunledningen menar att läget inte (!) är "ansträngt" när kommunens tjänstemän tvingas föreslå skolnedläggningar. Att skulderna ligger i de kommunala bolagen i stället för i kommunen är en klen tröst för skattebetalarna. Sammantaget för kommunkoncernen är skulderna per kommuninvånare fortfarande högre än rikssnittet (2017).

Varför inte läsa kommunens årsredovisning? Målet om "god hushållning i ekonomin" är "ej uppfyllt". Årsredovisningen är antagen av kommunfullmäktige.

Emma Høen Bustos är ledarskribent (vik.) på oberoende liberala Dalarnas Tidningar.