Brandkaoset – så många "fotbollsplaner" brinner i Dalarna

Bränderna har skapat stora problem i Mellansverige, där flera människor tvingats evakueras. Platserna som drabbats hårdast är Gävleborg, Dalarna och Jämtlands län där flera bränder pågår precis nu.

Totalt påverkas i nuläget 20 000 hektar (som motsvarar 28 169 fotbollsplaner) av bränderna i Sverige – att jämföras med branden i Västmanland 2014 som omfattade 14 000 hektar.

Värst drabbat i Dalarna är Älvdalen och Trängslet där räddningsarbetet försvårats av att räddningstjänsten inte bara slåss mot lågorna utan tvingas hantera odetonerad ammunition på övningsfältet.

Vid ett flertal tillfällen har personalen tvingats tillbaka när branden dragit in över områden som Försvarsmakten använt som målövningsplatser.

I Älvdalen brinner just nu ett område på omkring sex gånger sju kilometer vilket motsvarar cirka 4 200 hektar skogsmark.

Samtidigt jobbar räddningstjänsten i Torgås, väster om Lima i Malung-Sälens kommun, med en brand som pågått sedan i måndags.

Under onsdagen fick räddningstjänsten hjälp av en helikopter och i nuläget uppges läget vara bättre än på länge. Branden hade under gårdagen påverkat ungefär 500 hektar skogsmark.

Ett annat problemområde har varit Jerkersbodberget i Leksand där Räddningspersonal kämpat mot lågorna i ett par dagar. Under onsdagen hade brandmän fått kontroll på branden och lämnade området – men under dagen blossade elden upp igen. Där pågår just nu eftersläckningsarbetet.

Totalt har de här tre bränderna påverkat 4 800 hektar vilket motsvarar 6 760 fotbollsplaner.