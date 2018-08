Vill se Jussi Björling-staty ta ton: "Helst sjunga några gånger om dagen"

Förslaget kom in i vintras och har nu tagits på allvar av kommunledningen.

”Att då och då få höra Jussi Björlings vackra röst vore annorlunda och roligt inslag i stadslivet. Det skulle bidra till att informera invånarna och göra dem stolta”, skrev kvinnan bakom medborgarförslaget då.

LÄS ÄVEN: Här är 20 låtar som sätter Dalarna på musikkartan i Sverige

Nu kan idén komma att bli verklighet – kulturnämnden har godkänt förslaget och i augusti ska kommunfullmäktige fatta ett beslut om den sjungande statyn.

– Vi är väldigt positiva till förslaget, hela kulturnämnden är det. Dels på grund av att vi då kan lyfta fram Jussi Björling, dels på grund av att vi kan stärka Borlänge som musik- och kulturstad, säger Rikard Rudolfsson (V), ordförande i kulturnämnden.

Om förslaget blir accepterat kommer kulturnämnden att utreda hur exakt man ska få statyn att sjunga – något som innebär vissa svårigheter.

– Högtalarna kommer antingen att sättas i själva statyn eller i träden bredvid, men de skulle även kunna sättas i en markplatta. Men den stora frågan är hur statyns sjungande ska styras, säger Rikard Rudolfsson.

En oro som finns är att den sjungande statyn kommer att styras av en knapp på sidan. Jussi Björling skulle då kunna blir en plågoande för boende i området, eftersom knappen skulle kunna utnyttjas av stojiga ungdomar nattetid.

LÄS ÄVEN: Nu har Jussi också en väska

– Vi kollar snarare på en lösning där man kan ställa in ett intervall, så att Jussi börjar sjunga vid vissa tidpunkter på dygnet. I Medborgarförslaget sa att statyn skulle sjunga några gånger per år – vi vill att den ska sjunga några gånger per dag, säger Rikard Rudolfsson.

Och en sjungande staty skulle kunna ge nytt liv till den gamla Borlängetenoren, menar Harald Henrysson, tillfälligt ansvarig för Jussi Björlingmuseet.

LÄS ÄVEN: Värmeböljan slår olika mot Borlänges museer – Jussi Björlingmuseet kan gå mot sämsta året hittills

- Fler kommer att få möjligheten att lyssna på Jussi, särskilt ungdomar som inte har hört talas om honom. När jag var ung var Jussi det enda som spelades på radio, så vi hade inget val. Men den sjungande statyn kan komma att skapa en ny våg av Björlingfantaster, säger Harald Henrysson.